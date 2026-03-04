Alerta por llamadas spam: por qué colgar o rechazar no siempre ayuda y qué hacer en cambio
Rechazar confirma que tu número está activo y puede disparar más spam. Conoce las claves a tener en cuenta para tu celular.
A esta altura, cortar una o varias llamadas desconocida o spam es un reflejo: suena el celular, aparece un número raro y el pulgar va directo a “rechazar”. La idea parece lógica: si no atendés, no te molestan. Pero ese movimiento, que muchos ven como una defensa rápida, puede jugar en contra. La advertencia se repite en entornos de ciberseguridad y también la explicó la profesora de IA Nona: rechazar confirma que tu número está activo, y eso lo vuelve más valioso para sistemas automáticos que buscan líneas “vivas” para insistir.
Por qué “rechazar” las llamadas spam le da información a los robots
Las campañas de spam y muchas estafas telefónicas ya no dependen de una persona llamando uno por uno. Usan marcadores automáticos que prueban miles de números y registran señales: si sonó, si dio ocupado, si atendiste, si colgaste rápido. Con esos datos, el sistema aprende qué líneas tienen actividad real y cuáles parecen muertas o inactivas.
Ahí entra el problema: cuando apretás “rechazar”, tu celular responde con una señal clara (equivalente a “hubo interacción”). Para el software, no es lo mismo que dejar sonar hasta que termine solo. Esa pequeña diferencia puede bastar para que tu número quede etiquetado como “válido” y pase a recibir más intentos, ya sea de call centers comerciales o de redes que buscan víctimas para fraudes.
Y hay un segundo efecto: cuanto más “útil” es un número, más probabilidades hay de que termine circulando en bases de datos de marketing (y, por filtraciones o reventa, también en manos de estafadores). Por eso hay usuarios que sienten que “de la nada” se les multiplican las llamadas: a veces no cambió nada en su vida, cambió el valor de su número para esos sistemas.
Qué hacer en el momento y qué hacer para cortar el problema de raíz
Especialistas en ciberseguridad suelen proponer dos capas de defensa: una inmediata y otra más lenta, pero más efectiva.
1) En el momento (lo rápido)
- No interactuar: si el número es sospechoso, lo mejor es dejar que deje de sonar solo.
- No devolver llamadas a desconocidos ni “probar suerte” con un llamado de vuelta.
- No presionar teclas (“marque 1 para dejar de recibir llamadas…”), porque eso confirma actividad y, además, te mete en flujos automatizados.
- Usar filtros del teléfono y apps antispam como complemento: ayudan a bajar interrupciones, aunque no frenan el cambio constante de líneas.
2) Administrativo (lo que limpia bases)
- Donde exista, anotarse en registros de exclusión publicitaria. Para denunciar llamadas de spam o publicidad no deseada en Argentina, inscribe tu número en el Registro Nacional No Llame (AAIP). Si las llamadas persisten 30 días después de registrarte, realiza la denuncia en el mismo sitio web o llama al 146.
- Revisar consentimientos: si una empresa ofrece opciones para limitar el uso de tus datos, vale la pena desactivarlas.
Errores comunes: el “sí”, el enojo y las falsas soluciones
Atender no siempre significa perder, pero cómo atendés importa. Un riesgo conocido es responder con un “sí” automático: puede grabarse y usarse para engaños o para aparentar consentimientos. Por eso, si atendés, conviene arrancar con algo neutro como “dígame” y cortar si la llamada deriva en guion raro.
También suele empeorar la situación: discutir, insultar, reclamar con bronca, o registrarse en páginas dudosas que prometen “eliminar spam” a cambio de tu número. En la práctica, muchas de esas acciones solo aumentan señales de actividad o exponen tu línea en nuevos listados.
La idea clave es simple: menos interacción inmediata, más control administrativo a mediano plazo. No es tan satisfactorio como apretar “rechazar”, pero suele ser más efectivo para que el spam deje de funcionar como un número activo.