Alerta por llamadas spam: por qué colgar o rechazar no siempre ayuda y qué hacer en cambio

Rechazar confirma que tu número está activo y puede disparar más spam. Conoce las claves a tener en cuenta para tu celular.

A esta altura, cortar una o varias llamadas desconocida o spam es un reflejo: suena el celular, aparece un número raro y el pulgar va directo a “rechazar”. La idea parece lógica: si no atendés, no te molestan. Pero ese movimiento, que muchos ven como una defensa rápida, puede jugar en contra. La advertencia se repite en entornos de ciberseguridad y también la explicó la profesora de IA Nona: rechazar confirma que tu número está activo, y eso lo vuelve más valioso para sistemas automáticos que buscan líneas “vivas” para insistir.

Llamadas Spam Android-iPhone - Interna 1 Los marcadores masivos registran señales: si suena, ocupado, atendés o colgás rápido hoy. Shutterstock Por qué “rechazar” las llamadas spam le da información a los robots Las campañas de spam y muchas estafas telefónicas ya no dependen de una persona llamando uno por uno. Usan marcadores automáticos que prueban miles de números y registran señales: si sonó, si dio ocupado, si atendiste, si colgaste rápido. Con esos datos, el sistema aprende qué líneas tienen actividad real y cuáles parecen muertas o inactivas.

Ahí entra el problema: cuando apretás “rechazar”, tu celular responde con una señal clara (equivalente a “hubo interacción”). Para el software, no es lo mismo que dejar sonar hasta que termine solo. Esa pequeña diferencia puede bastar para que tu número quede etiquetado como “válido” y pase a recibir más intentos, ya sea de call centers comerciales o de redes que buscan víctimas para fraudes.

Y hay un segundo efecto: cuanto más “útil” es un número, más probabilidades hay de que termine circulando en bases de datos de marketing (y, por filtraciones o reventa, también en manos de estafadores). Por eso hay usuarios que sienten que “de la nada” se les multiplican las llamadas: a veces no cambió nada en su vida, cambió el valor de su número para esos sistemas.

Llamadas Spam Android-iPhone - Interna 4 Mejor dejar sonar y no devolver llamadas: menos interacción, menos validación para estafadores. Shutterstock Qué hacer en el momento y qué hacer para cortar el problema de raíz Especialistas en ciberseguridad suelen proponer dos capas de defensa: una inmediata y otra más lenta, pero más efectiva.