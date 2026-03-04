Tecno presenta un teléfono que cambia de color: así es la tecnología "camaleón"

La marca Tecno mostró un prototipo con una cubierta trasera que permite elegir entre muchos colores y cambiarlos fácilmente.

La firma Tecno sorprendió en el MWC 2026 (Mobile World Congress) de Barcelona con su nueva "Chameleon Coloring Technology". Se trata de una cubierta que permite cambiar el tono del equipo desde una aplicación, logrando que el usuario personalice su teléfono con una paleta de colores casi infinita.

Tecno Camon Camaleon 1 La tecnología Chameleon de Tecno permite que el dispositivo refleje la luz en múltiples longitudes de onda. Tiktok: ZDNET_Official El prototipo se basa en el diseño de la serie Tecno Camon y utiliza una tecnología de prismas submicrónicos controlados de forma eléctrica. A diferencia de lo que muchos pensaron al principio, no es una pantalla secundaria pegada atrás, sino un material que dispersa la luz natural para generar diferentes tonalidades según la dirección que tomen los prismas.

La serie Tecno Camon y la evolución del diseño Tecno Camon Camaleón: así se ve el prototipo del teléfono La empresa ya tiene historia experimentando con el aspectode sus equipos. El año pasado lanzaron una edición especial que cambiaba de color con los rayos UV del sol, pero ahora lo que cambia es un control total por parte del dueño del teléfono. En este nuevo modelo, los usuarios pueden elegir entre colores diferentes de forma manual o configurar el sistema para que cambie según las notificaciones o el estado de la batería.

Esta tecnología permite que el material cambie de aspecto en apenas 0,03 segundos. Además, Tecno asegura que la estructura es bastante resistente, ya que aguanta hasta 2 millones de cambios de color antes de presentar alguna falla. Esto significa que podés cambiar el estilo de tu equipo cientos de veces por día durante años sin que el mecanismo se rompa o pierda intensidad.

¿Cómo rinde la batería en este teléfono? Cuando los videos del equipo se volvieron virales, muchos usuarios saltaron con la duda de si esto consumía mucha batería. Sin embargo, los usuarios aclararon que el consumo es mínimo porque funciona con un principio similar al de la tinta electrónica. El material solo gasta energía en el momento exacto en que los prismas cambian de posición; una vez que el color queda fijo, el gasto es cero.