Ni Samsung ni Apple: el nuevo teléfono ultradelgado de Tecno sorprende por su diseño y rendimiento

El Tecno Pova Slim llegó con la promesa de ser uno de los teléfonos más delgados del mercado, sin sacrificar potencia ni batería. Con solo 5.95 milímetros de grosor y 156 gramos de peso, el modelo se presentó como una alternativa liviana y eficiente dentro del segmento 5G. Integra una batería de 5160 mAh con carga rápida de 45W, acompañada por 50 GB adicionales de almacenamiento en la nube.

Tecno aplicó la tecnología Honeycomb Space Stacking, que permite reducir el grosor de ocho componentes principales y optimizar el espacio interno en un 12%. Gracias a esto, la marca consiguió incorporar una batería de gran capacidad dentro de una estructura liviana y resistente. Según la compañía, el Pova Slim puede alcanzar hasta 28 horas de uso continuo sin necesidad de recarga.

El panel trasero está fabricado con fibra de vidrio de grado aeroespacial de 0.36 mm, lo que aumentó la resistencia frente a caídas y mantuvo la flexibilidad del cuerpo. Además, el teléfono incluye luces ambientales interactivas, dos anillos luminosos que se activan al recibir llamadas, notificaciones o durante la carga. Cada patrón lumínico representa un estado, como “feliz” o “parpadeo”, sumando un componente visual atractivo y funcional.

El ultradelgado de Tecno integra el procesador MediaTek Dimensity 6400 , que ofrece un rendimiento estable en juegos, multitarea y creación de contenido. Tecno asegura que el equipo mantendrá un desempeño fluido por al menos cinco años.

El Tecno Pova Slim 5G destaca por su diseño ultradelgado y batería de larga duración.

Para evitar el sobrecalentamiento (un problema habitual en dispositivos delgados), el teléfono incluye un sistema de enfriamiento por cámara de vapor de 0.3 mm, junto con grafito de alto rendimiento. Este sistema logra una conductividad térmica de 1800W/(m·K) y una disipación de calor de 24.532 mm², garantizando temperaturas estables incluso durante largas sesiones de uso intensivo.

La pantalla curva 3D ofrece resolución 1.5K, brillo máximo de 4500 nits y tasa de refresco de 144 Hz, ideal para contenidos multimedia. A esto se suman altavoces duales con tecnología Dolby Atmos, que brindan una experiencia de sonido envolvente.

image Con solo 5.95 mm de grosor, el nuevo Tecno combina potencia y ligereza en un mismo cuerpo. TECNO

El Tecno Pova Slim incluye herramientas impulsadas por Tecno AI, como búsqueda visual, traducción en llamadas y resumen automático de textos. También incorpora la función FreeLink, que permite llamadas y mensajes directos mediante Bluetooth, incluso sin conexión móvil. En cuanto a durabilidad, el dispositivo cuenta con protección Corning Gorilla Glass 7i, certificación IP64 contra agua y polvo, y resistencia de nivel militar ante caídas o impactos.

Aunque el modelo aún no se comercializa oficialmente en Argentina, la marca ofrece varios de sus equipos a través de su tienda oficial en Mercado Libre, lo que anticipa su posible llegada al país en los próximos meses.