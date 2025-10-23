HONOR Magic8 y Magic8 Pro: los nuevos teléfonos gama alta con rendimiento óptimo

Los HONOR Magic8 y Magic8 Pro ya son oficiales. La compañía china presentó en su evento en Pekín dos teléfonos de gama alta que destacan por su potencia, diseño minimalista y una autonomía inédita en el segmento. Con baterías que superan los 7.000 mAh, HONOR busca desafiar los límites actuales de duración y rendimiento.

El modelo Magic8 Pro integra una batería de 7.200 mAh, mientras que el Magic8 estándar cuenta con 7.000 mAh. Aunque estos números bajarán ligeramente en las versiones internacionales por cuestiones de transporte y certificación, siguen siendo cifras muy superiores a las de la mayoría de los smartphones premium.

Según la marca, esta autonomía se logra gracias al uso de baterías de silicio-carbono , una tecnología que optimiza el consumo y mejora la densidad energética. En China, el Magic8 Pro admite carga rápida de 120 W por cable y 80 W inalámbrica, mientras que fuera del país estas cifras se ajustarán a 100 W y 66 W respectivamente.

"Queremos redefinir lo que significa autonomía en un teléfono inteligente premium", aseguró un portavoz de HONOR durante el evento.

Los nuevos modelos integran el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, junto con 12 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. Ambos funcionan con Android 16 y la nueva capa MagicOS 10, que estrena un diseño translúcido e inspirado en el efecto Liquid Glass de Apple.

El HONOR Magic8 Pro ofrece una pantalla de 6,71 pulgadas, mientras que el modelo base se queda en 6,58. Ambos paneles AMOLED mantienen resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. El diseño es elegante y pulido, disponible en colores Oro Amanecer, Cian Cielo, Negro y Blanco Glaciar.

image Revolución en cámaras y autonomía: Honor Magic8. HONOR

En el apartado fotográfico, el Magic8 Pro incorpora una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 200 MP con zoom óptico 3,7x, impulsados por el sistema de procesamiento 'AiMAGE'. Además, ambos modelos integran un botón físico dedicado a la IA, que puede configurarse para abrir el asistente Yoyo o ejecutar tareas personalizadas como activar la cámara o gestionar Yoyo Memories, una galería inteligente de contenidos.

Precio y lanzamiento internacional

Los nuevos HONOR Magic8 y Magic8 Pro se pondrán a la venta en China a finales de octubre. Los precios oficiales son:

HONOR Magic8 (12 GB + 256 GB): 4.499 yuanes (≈ $930,000 pesos argentinos).

HONOR Magic8 Pro (16 GB + 1 TB): 5.699 yuanes (≈ $1,170,000 pesos argentinos).

El lanzamiento internacional está previsto para finales de 2025, con llegada confirmada a Europa. HONOR mantendrá su estrategia habitual: introducir pequeñas variaciones en las especificaciones y precios para competir directamente con Xiaomi, Samsung y OnePlus en la gama alta.