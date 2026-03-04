¿Es mejor el Samsung Galaxy S26 Ultra comparado con su modelo anterior?

El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra generó una enorme expectativa tras el evento Galaxy Unpacked de febrero de 2026. Al enfrentarlo en una comparativa directa con el Samsung Galaxy S25 Ultra , los primeros datos sugieren un avance significativo en potencia bruta y eficiencia térmica que posiciona nuevamente a la marca surcoreana en la cima tecnológica.

La filtración proviene de Sahil Karoul , un creador de contenido que obtuvo el equipo antes de su estreno oficial. Tras someter al dispositivo a rigurosas pruebas de estrés, los resultados arrojan luz sobre el verdadero potencial del Snapdragon 8 Elite Gen 5. En un mercado cada vez más exigente, este nuevo buque insignia de Samsung promete no solo mayor velocidad, sino también una estabilidad sorprendente para los usuarios.

Los números no mienten y la evolución es palpable. El Samsung Galaxy S26 Ultra obtuvo 3.720.219 puntos en la prueba AnTuTu, una cifra que deja atrás los 2.441.258 puntos que lograba el Samsung Galaxy S25 Ultra . En cuanto al procesamiento puro, las pruebas de Geekbench 6 muestran que el nuevo modelo alcanzó 3.648 puntos en un solo núcleo y 10.898 en multinúcleo, superando los 3.057 y 9.846 de su predecesor.

En la comparativa entre el Samsung Galaxy S26 Ultra y el Samsung Galaxy S25 Ultra, el nuevo modelo se destaca por su baja temperatura.

¿Es el incremento en la puntuación de AnTuTu motivo suficiente para renovar nuestro equipo actual? Para los entusiastas del rendimiento, la respuesta parece ser un rotundo sí. Esta mejora del rendimiento general asegura que las tareas más pesadas, desde la edición de video en 8K hasta la multitarea intensiva, se ejecuten con una fluidez que el modelo anterior no podía igualar de forma tan holgada.

En el apartado gráfico, la comparativa se vuelve aún más interesante. En el test 3DMark Wild Life Extreme Stress, el Samsung Galaxy S26 Ultra registró una puntuación máxima de 6.489 puntos con una estabilidad del 53,2 %. Lo más llamativo es la gestión del calor: mientras que la temperatura del teléfono aumentó solo 10 °C durante la prueba, el Samsung Galaxy S25 Ultra sufría un incremento de 14 °C bajo las mismas condiciones.

Sobre este punto, las fuentes son claras: Sahil informa que el teléfono no se calentó durante estas pruebas, lo cual es una excelente noticia. Este comportamiento sugiere que el nuevo sistema de disipación interna es mucho más eficiente, permitiendo que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 mantenga frecuencias altas por más tiempo sin sacrificar la comodidad del usuario al tacto.

Innovaciones y ausencias en el nuevo buque insignia de Samsung

Más allá de la potencia bruta, el uso cotidiano revela cambios curiosos. Se descubrió que el Samsung Galaxy S26 Ultra podría contar con una garantía de 24 meses y una innovadora función de Pantalla de Privacidad. Sin embargo, no todo es avance; se confirmó que su S Pen no tiene Bluetooth, lo que limitaría ciertas funciones de control remoto que algunos usuarios valoraban en versiones anteriores.

A pesar de estos detalles en los accesorios, el balance final es positivo. El dispositivo no solo es más rápido en CPU y GPU que el Samsung Galaxy S25 Ultra, sino que también funciona más frío. El impacto de este hardware en el ecosistema Android marcará el estándar para el resto del año, consolidando una evolución que prioriza la potencia sostenida sobre las promesas de papel.