Samsung Galaxy S26 Ultra vs. iPhone 17 Pro Max: cuál es el mejor teléfono gama alta en 2026

El mercado móvil alcanza su punto máximo con la llegada del Samsung Galaxy S26 Ultra , que busca destronar al vigente iPhone 17 Pro Max . Ambos dispositivos representan el pináculo de la ingeniería actual, ofreciendo pantallas gigantescas de 6,9 pulgadas y procesadores que prometen velocidades de procesamiento nunca antes vistas en un dispositivo de bolsillo.

En esta comparativa a fondo, desglosamos cómo Samsung apuesta por la potencia bruta de la inteligencia artificial y sensores de 200 megapíxeles, mientras que Apple confía en la optimización extrema de su chip A19 Pro. La batalla por el bolsillo del usuario premium nunca fue tan cerrada como en este inicio de 2026, donde cada milímetro y cada miliamperio cuentan.

El corazón de estos equipos marca la verdadera diferencia generacional. El Samsung Galaxy S26 Ultra llega potenciado por el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 , un componente que, en la práctica, brinda un aumento del 39% en la velocidad para el uso de funciones de inteligencia artificial en relación con su antecesor. Además, promete una mejora del 24% en los gráficos gracias a la GPU Adreno 840.

Una comparativa técnica revela que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 del Samsung mejora un 39% en tareas de IA.

Por otro lado, el iPhone 17 Pro Max , lanzado a finales de 2025, utiliza el chip A19 Pro con tecnología de vanguardia. Este procesador presume un 50% más de rapidez en CPU y GPU respecto a modelos previos. ¿Será suficiente la optimización de Apple para frenar el avance de los 16 GB de RAM que ahora ofrece el gigante coreano?

En el apartado fotográfico, las estrategias divergen. Samsung mantiene su imponente —pero antiguo— sensor principal de 200 MP con una apertura de f/1.4, acompañado de un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 5 aumentos. La versatilidad es su bandera, permitiendo incluso grabaciones en 8K a 30fps con una claridad asombrosa.

Apple, con el iPhone 17 Pro Max, prefiere la consistencia de su sistema triple de 48 MP. Su teleobjetivo Fusion de 48 MP con tetraprisma permite un zoom de calidad óptica hasta 8x (200 mm). Aunque Samsung gana en resolución pura, Apple domina en video con grabación 4K a 120 fps en Dolby Vision y audio espacial.

iPhone 17 Pro Max

Diseño, pantalla y autonomía: el desafío de la carga rápida

Ambos dispositivos coinciden en paneles de 6,9 pulgadas, pero con matices importantes. El iPhone 17 Pro Max alcanza un brillo pico de 3.000 nits, mientras que el Samsung Galaxy S26 Ultra integra el Gorilla Glass Armor 2 con recubrimiento antirreflectante, ideal para exteriores. En cuanto a dimensiones, el modelo de Samsung es más delgado que su antecesor, aunque ligeramente más ancho.

En términos de energía, la batalla es intensa:

Samsung : Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 60 W y carga inalámbrica Qi2.

: Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 60 W y carga inalámbrica Qi2. iPhone: Batería de aproximadamente 4.823 mAh con soporte para carga de hasta 60 W (50% en 20 minutos).

Samsung Galaxy S26 Ultra-iPhone 17 Pro Max - Interna 2 Apple mantiene su apuesta por el chasis de titanio en el iPhone 17 Pro Max para mejorar la disipación térmica. shutterstock

¿Estamos ante el fin de la hegemonía de Apple o podrá Samsung arrebatarle el trono con su renovada integración de Galaxy AI? La respuesta dependerá de si el usuario valora más la libertad de Android 16 o el ecosistema cerrado y fluido de iOS. Lo cierto es que, en 2026, la brecha tecnológica se redujo a niveles mínimos, dejando la elección final en manos del gusto personal y la fidelidad a la marca.