Atención veterinaria gratuita para perros y gatos en Godoy Cruz durante noviembre

Durante noviembre, la Municipalidad de Godoy Cruz continuará con las acciones del programa “Amor Animal”, que incluyen vacunación antirrábica, desparasitación y castraciones gratuitas.

La Municipalidad de Godoy Cruz sigue adelante con su compromiso de cuidar la salud y el bienestar de las mascotas. A través del programa “Amor Animal”, se fortalecerán las campañas de vacunación, castración y concientización en distintos barrios del departamento durante noviembre.

En esta nueva etapa, la Unidad Veterinaria Móvil comenzará su recorrido en Piedra Blanca, donde se ofrecerán servicios gratuitos para perros y gatos. El objetivo es acompañar a las familias en la tenencia responsable de sus mascotas y garantizar el acceso a prestaciones esenciales como la vacunación antirrábica, la desparasitación interna y externa y la castración.

Fechas, lugares y servicios disponibles Piedra Blanca – Sector A

El viernes 14 de noviembre, desde las 10, se realizará atención primaria veterinaria, que incluye desparasitación interna, colocación de pipetas, tratamiento contra la sarna y vacunación antirrábica. Además, se entregarán turnos para castraciones.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse al 4131830 o por WhatsApp al 2613064927.