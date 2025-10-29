Atención veterinaria gratuita para perros y gatos en Godoy Cruz durante noviembre
Durante noviembre, la Municipalidad de Godoy Cruz continuará con las acciones del programa “Amor Animal”, que incluyen vacunación antirrábica, desparasitación y castraciones gratuitas.
La Municipalidad de Godoy Cruz sigue adelante con su compromiso de cuidar la salud y el bienestar de las mascotas. A través del programa “Amor Animal”, se fortalecerán las campañas de vacunación, castración y concientización en distintos barrios del departamento durante noviembre.
En esta nueva etapa, la Unidad Veterinaria Móvil comenzará su recorrido en Piedra Blanca, donde se ofrecerán servicios gratuitos para perros y gatos. El objetivo es acompañar a las familias en la tenencia responsable de sus mascotas y garantizar el acceso a prestaciones esenciales como la vacunación antirrábica, la desparasitación interna y externa y la castración.
Fechas, lugares y servicios disponibles
Piedra Blanca – Sector A
El viernes 14 de noviembre, desde las 10, se realizará atención primaria veterinaria, que incluye desparasitación interna, colocación de pipetas, tratamiento contra la sarna y vacunación antirrábica. Además, se entregarán turnos para castraciones.
Quienes necesiten más información pueden comunicarse al 4131830 o por WhatsApp al 2613064927.
Requisitos para acceder a la atención
Para participar, es necesario presentarse con DNI con domicilio en Godoy Cruz y cumplir con las siguientes condiciones:
Vacunación antirrábica y desparasitación
- Perros y gatos mayores de 4 meses y en buen estado general.
- Cachorros de hasta 4 meses: solo desparasitación interna.
- Desparasitación externa disponible para ambas especies.
Castraciones (con turno previo)
- Ayuno de 8 horas de agua y comida.
- Llevar manta para abrigo.
- Perros con collar y correa.
- Gatos en bolso, canil o mochila (no en brazos).
- Puntualidad obligatoria.
- No se recibirán hembras preñadas, en lactancia o celo.
- Los machos con testículos retenidos no serán intervenidos.
- No se operarán animales con enfermedades previas.
Quienes deseen más detalle e información podrán ingresar al micrositio de Tenencia Responsable aquí.