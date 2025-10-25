Godoy Cruz ofrece una capacitación clave para emprendedores: es gratis

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció una nueva instancia de formación gratuita destinada a personas con proyectos o ideas en desarrollo. Se trata del programa Emprende + GC “Herramientas para impulsar tu idea de negocio”, una iniciativa que busca brindar conocimientos prácticos y acompañamiento a quienes desean iniciar o fortalecer un emprendimiento.

El encuentro será el viernes 31 de octubre, de 9 a 12, en las Salas de Capacitación del Hiper Libertad (Joaquín V. González 450). La participación es gratuita, pero los interesados deberán preinscribirse a través del formulario online, ya que los cupos son limitados y las personas seleccionadas serán notificadas por WhatsApp.

El objetivo de esta capacitación es ofrecer herramientas esenciales para desarrollar proyectos competitivos y sostenibles, fomentando la autogestión, la creatividad y la innovación.

Durante las tres horas del encuentro, se abordarán cinco ejes centrales:

Cada tema se desarrollará desde una mirada práctica, promoviendo la creatividad y la innovación como motores del crecimiento personal y económico.

emprendedores godoy cruz Godoy Cruz lanza una nueva capacitación gratuita para emprendedores locales. Prensa Godoy Cruz

Un espacio para aprender, conectar y emprender

Además de brindar herramientas de formación, el encuentro funcionará como un espacio de vinculación entre emprendedores, donde se podrán compartir experiencias, generar redes de contacto y acceder a oportunidades de colaboración.

De esta manera, el programa Emprende + GC busca fortalecer el entramado emprendedor local, potenciando el desarrollo económico y social del departamento.

“Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones municipales orientadas a acompañar a quienes apuestan por transformar sus ideas en proyectos reales”, remarcaron desde la Dirección de Educación y Capacitación Laboral.

Inscripción y requisitos para participar

Podrán inscribirse personas mayores de 18 años con domicilio en Godoy Cruz. La preinscripción se realiza de forma online a través del enlace habilitado por la Municipalidad.

Lugar: Salas de Capacitación Hiper Libertad (Joaquín V. González 450)

Fecha: Viernes 31 de octubre

Horario: De 9 a 12

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429360 / 4429361, o vía WhatsApp al 2613068525.