Godoy Cruz celebra Halloween con una divertida propuesta: es gratis y hay importantes premios

El 31 de octubre, desde las 19, Godoy Cruz invita a disfrutar de una noche al aire libre con música, literatura y concursos de disfraces en el Espacio Verde.

Godoy Cruz se prepara para vivir la noche más terrorífica del año con la llegada del Halloween Cassette, una gran fiesta de disfraces, música y diversión que tendrá lugar el jueves 31 de octubre en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.

Desde las 19 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada al aire libre, con propuestas para toda la familia, entrada libre y gratuita, y una consigna muy clara: venir disfrazados.

Premios, cosplayers y shows en Godoy Cruz Durante la noche se sortearán importantes premios entre quienes participen del concurso al mejor disfraz, cuyo ganador se conocerá cerca de la medianoche. Además, la velada contará con la participación especial de los cosplayers Kevin Molina y Mai Sakura, quienes serán parte del festejo junto al público.

El evento comenzará con una sección literaria dedicada al terror mendocino, con presentaciones de Gabriela Chiapa (Ciudad de Condenados), Vanina Márquez (Herencia de Sangre) y Julieta P. Carrizo, quien adelantará su antología Juego de Niños. También participará Nexo Editorial.

halloween El espíritu de Halloween se apodera de Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz Luego, los DJ Gav y DJ Lucca, del Cassette Club del Retro, harán vibrar al público con una selección de música electrónica de los años 2000, ideal para bailar y disfrutar hasta la medianoche.