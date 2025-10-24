Qué partidos les quedan a los equipos que pelean por no descender (entre ellos, Godoy Cruz)

La Liga Profesional 2025 entra en su recta final y la lucha por la permanencia mantiene en vilo a varios equipos. Con apenas tres fechas por jugar, los descensos se definirán en los próximos partidos , con varios clubes históricos peleando por no caer a la Primera Nacional.

La derrota de Talleres ante River complicó su panorama, mientras que San Martín revivió al vencer a Independiente y San Lorenzo de manera consecutiva. Aldosivi , en tanto, continúa sin levantar cabeza y se hunde en ambas tablas.

La tabla de los promedios castiga las malas campañas acumuladas. Allí, Aldosivi (0.828) es el más comprometido, seguido por San Martín (0.897), Sarmiento (1.009), Gimnasia (1.099) y Banfield (1.126), que también aparece en zona de riesgo. En esta tabla, Godoy Cruz se ubica 14º y no corre riesgo, al menos no en esta campaña.

Cabe recordar que San Martín y Sarmiento dividen por dos temporadas en lugar de tres, lo que puede agravar o aliviar su situación dependiendo de los resultados. Los de Junín completarán los minutos pendientes frente a Rosario Central, partido que fue suspendido por tormentas eléctricas.

La pelea por la tabla anual y la situación de Godoy Cruz

En la tabla acumulada, el margen de error es mínimo. Aldosivi (24 puntos), San Martín (26), Godoy Cruz (27), Talleres (27) y Gimnasia (29) ocupan los últimos lugares, y todos necesitan sumar para no descender. Es importante recordar que desciende el último de cada tabla: en caso que sea el mismo equipo (en este momento, por ejemplo, es Aldosivi) el segundo descenso se define por esta tabla, la de los puntos.

tabla godoy cruz Godoy Cruz, complicado en la tabla anual que define uno de los descensos a la Primera Nacional: le quedan tres partidos. LPF

Lo que les queda a cada uno

Talleres: Vélez, Platense, Instituto.

Vélez, Platense, Instituto. Godoy Cruz: San Martín (SJ), Atlético Tucumán, Riestra.

San Martín (SJ), Atlético Tucumán, Riestra. Gimnasia: River, Vélez, Platense.

River, Vélez, Platense. San Martín (SJ): Godoy Cruz, Lanús, Aldosivi.

Godoy Cruz, Lanús, Aldosivi. Aldosivi: Independiente Rivadavia, Banfield, San Martín (SJ).

Con la pausa por las elecciones legislativas nacionales, los equipos tendrán unos días para recuperar energías antes del último tramo de la temporada. El primer fin de semana de noviembre volverá la acción, y con ella una definición cargada de dramatismo en la que cada punto puede cambiar el destino de un club.