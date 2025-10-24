Qué partidos les quedan a los equipos que pelean por no descender (entre ellos, Godoy Cruz)
Con tres jornadas por disputar, Talleres, Gimnasia, Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Aldosivi viven un cierre de torneo cargado de tensión.
La Liga Profesional 2025 entra en su recta final y la lucha por la permanencia mantiene en vilo a varios equipos. Con apenas tres fechas por jugar, los descensos se definirán en los próximos partidos, con varios clubes históricos peleando por no caer a la Primera Nacional.
Entre la tabla anual y la de promedios, cada partido es en una "final" anticipada para Godoy Cruz, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, San Martín de San Juan y Aldosivi.
La derrota de Talleres ante River complicó su panorama, mientras que San Martín revivió al vencer a Independiente y San Lorenzo de manera consecutiva. Aldosivi, en tanto, continúa sin levantar cabeza y se hunde en ambas tablas.
Los que pelean con el promedio en contra
La tabla de los promedios castiga las malas campañas acumuladas. Allí, Aldosivi (0.828) es el más comprometido, seguido por San Martín (0.897), Sarmiento (1.009), Gimnasia (1.099) y Banfield (1.126), que también aparece en zona de riesgo. En esta tabla, Godoy Cruz se ubica 14º y no corre riesgo, al menos no en esta campaña.
Lo que les queda a cada uno
- Aldosivi: Independiente Rivadavia, Banfield y San Martín (SJ).
- San Martín (SJ): Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi.
- Sarmiento: Platense, Instituto y San Lorenzo.
- Gimnasia: River, Vélez y Platense.
- Banfield: Lanús, Aldosivi y Central Córdoba.
Cabe recordar que San Martín y Sarmiento dividen por dos temporadas en lugar de tres, lo que puede agravar o aliviar su situación dependiendo de los resultados. Los de Junín completarán los minutos pendientes frente a Rosario Central, partido que fue suspendido por tormentas eléctricas.
La pelea por la tabla anual y la situación de Godoy Cruz
En la tabla acumulada, el margen de error es mínimo. Aldosivi (24 puntos), San Martín (26), Godoy Cruz (27), Talleres (27) y Gimnasia (29) ocupan los últimos lugares, y todos necesitan sumar para no descender. Es importante recordar que desciende el último de cada tabla: en caso que sea el mismo equipo (en este momento, por ejemplo, es Aldosivi) el segundo descenso se define por esta tabla, la de los puntos.
Lo que les queda a cada uno
- Talleres: Vélez, Platense, Instituto.
- Godoy Cruz: San Martín (SJ), Atlético Tucumán, Riestra.
- Gimnasia: River, Vélez, Platense.
- San Martín (SJ): Godoy Cruz, Lanús, Aldosivi.
- Aldosivi: Independiente Rivadavia, Banfield, San Martín (SJ).
Con la pausa por las elecciones legislativas nacionales, los equipos tendrán unos días para recuperar energías antes del último tramo de la temporada. El primer fin de semana de noviembre volverá la acción, y con ella una definición cargada de dramatismo en la que cada punto puede cambiar el destino de un club.