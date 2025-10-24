Fue una de los figuras de Argentina en el Mundial Sub 20, juega en Boca y reveló cuál es su deseo: "Hoy, el sueño es..."

Uno los puntos altos de la Albiceleste de Placente en el Mundial Sub 20, confesó cuál es su principal deseo con la camiseta del Xeneize.

Fue una de los figuras de Argentina en el Mundial Sub 20, juega en Boca y reveló cuál es su deseo.

En aquel compromiso, el futbolista de 19 años recibió la pelota al borde del área, encaró dejando a dos italianos en el camino y a un tercero, al que le metió un caño, y definió ante la salida del arquero para convertir su primer y único gol por el momento con la Selección argentina.

Una semana después del certamen mundialista, Dylan Gorosito dio sus sensaciones sobre lo que vivió disputando el torneo en Chile: "Fue una experiencia única, lo disfruté un montón. Fue un torneo muy bueno de todos, pero no se dio al final como queríamos. Igual fue muy lindo", sentenció el lateral derecho en diálogo con el Canal de Boca.

Dylan Gorosito festejo El lateral derecho gambeteó a cuatro jugadores italianos y definió para darle la victoria a la Selección argentina Sub 20. Fotobaires El sueño de Dylan Gorosito tras su gran actuación en el Mundial Sub 20 Por otro lado, luego de participar en el torneo, Gorosito ya regresó a Boca y comenzó a entrenar con la Reserva de Mariano Herrón. De todos modos, el sueño del joven futbolista es poder jugar en la Primera y eso no parece tan alejado, ya que desde el cuadro de la Ribera tienen pensado subirlo de cara al 2026: “Hoy, el sueño es jugar en La Bombonera, ese es mi sueño a seguir. Creo que se trabaja día a día, con paciencia y siempre yendo para adelante", confesó.