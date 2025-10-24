Sorpresa: el titular de Boca que podría jugar el Mundial 2026 ¡para Cabo Verde!

Un futbolista titular en el Boca de Úbeda podría disputar el certamen mundialista del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá con la selección africana.

Faltan menos de 7 meses para que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. De cara al certamen mundialista ya hay un total de 28 combinados nacionales clasificados entre los que se destacan Argentina, Brasil y Uruguay, pero también hay varias sorpresas como Cabo Verde, quien disputará su primera Copa del Mundo en su historia.

Pensando en el máximo torneo de fútbol, los Tiburones Azules, que terminaron primero en su grupo en las Eliminatorias Africanas y se aseguraron el billete tras golear por 3-0 a Esuatini, podrían convocar a un futbolista titular del Boca de Claudio Úbeda para que defienda los colores de la selección africana.

Ayrton Costa podría jugar el Mundial 2026 para Cabo Verde Se trata de Ayrton Costa, defensor titular y de buen presente en el Xeneize. El futbolista con pasado en Independiente y Royal Antwerp de Bélgica podría jugar para Cabo Verde, ya que es nieto de un caboverdeano y tendrí la posibilidad de nacionalizarse, según informó Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdeanos, en diálogo con Olé.

Boca Newells Clausura 2025 Milton Giménez Ayrton Costa Ayrton Costa podría jugar el Mundial 2026 con Cabo Verde. Fotobaires "Ayrton es nieto de caboverdeano, con lo cual si se nacionalizara y lo convocaran podría jugar el Mundial. Pero ojo, si no me equivoco también tiene un familiar paraguayo, con lo cual podría suceder lo mismo. Para la comunidad de Cabo Verde sería muy importante que un jugador de Boca pueda representar a la selección en la Copa del Mundo", mencionó.