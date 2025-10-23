Las 3 opciones que baraja Claudio Úbeda para reemplazar a Battaglia en la visita de Boca a Barracas

Tras la lesión de Rodrigo Battaglia, Úbeda tiene tres nombres en mente para acompañar a Leandro Paredes en el mediocampo de cara al partido pendiente ante el Guapo.

Úbeda todavía no definió quién ocupará el lugar de Battaglia en el choque contra Barracas.

El cuerpo técnico de Boca que encabeza Claudio Úbeda no definió aún el reemplazante de Rodrigo Battaglia, quien presenta una lesión muscular grado II del soleo de la pierna izquierda, y crecen las chances de que esa vacante sea ocupada por el español Ander Herrera, de cara al partido del lunes próximo frente a Barracas Central.

Este jueves, el plantel xeneize se entrenó en el predio de Ezeiza en doble turno y por la mañana el delantero Brian Aguirre se retiró de la práctica acusando un fuerte cuadro gripal, por lo que se le ordenó reposo en su domicilio. A su vez, Edinson Cavani se entrenó nuevamente en forma diferencia por molestias en el psoas derecho.

En la cabeza de Úbeda pica en punta Ander Herrera, pero también hay otros dos nombres En el ensayo futbolístico se sumó el extremo de la Reserva Iker Zufiaurre, y tiene posibilidades de ir al banco de suplentes, si es que no se recupera el ex Newell's. Por su parte, en la práctica de fútbol que se realizará este viernes en La Bombonera Úbeda definirá el equipo, y allegados al entrenador sugirieron que están pensando en Herrera como reemplazante de Battaglia, aunque también esa nómina la integran el juvenil Milton Delgado y el chileno Williams Alarcón.

Ander Herrera Ander Herrera pica en punta para reemplazar a Battaglia contra Barracas Central. Fotobaires De esos tres nombres saldrá el acompañante de Leandro Paredes para el choque del lunes ante el Guapo, a partir de las 16:00 (hora de Argentina) en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.

La probable formación de Boca para jugar con Barracas Así las cosas, el probable equipo sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera/Milton Delgado/Williams Alarcón, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Ezequiel Zeballos, que ingresaría por Aguirre; Milton Giménez y Miguel Merentiel.