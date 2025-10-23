¡No aprenden más! Los hinchas de la Universidad de Chile atacaron a piedrazos al micro de Lanús en la llegada al estadio

Horas antes de la semifinal de la Copa Sudamericana, el plantel de Lanús fue brutalmente agredido por los simpatizantes de Universidad de Chile.

El micro de Lanús fue apedreado por hinchas de la U. de Chile camino al Estadio Nacional.

Con el antecedente reciente de la barbarie ocurrida en la serie de octavos de final ante Independiente, que terminó con la descalificación del Rojo, los hinchas de la Universidad de Chile volvieron a ser protagonistas de otro bochornoso episodio: el plantel de Lanús fue atacado cuando se dirigía al Estadio Nacional para disputar la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El micro del Granate fue apedreado y golpeado con botellas por un grupo de simpatizantes del equipo local mientras iba camino a la cancha. A pesar de que el encuentro debía jugarse sin público por las sanciones que la CONMEBOL le impuso a la U, varios hinchas se acercaron igual a los accesos y provocaron fuertes disturbios en la previa.

Así quedó el micro de Lanús tras las brutales agresiones de los hinchas de la Universidad de Chile. Una de las piedras incluso rompió uno de los vidrios del vehículo que trasladaba a los jugadores y pasó muy cerca del uruguayo Gonzalo Pérez, lo que podría haber terminado en una tragedia. Algunos videos que circularon en redes sociales muestran los daños y la preocupación en los rostros del plantel dirigido por Mauricio Pellegrino, que llegó como pudo al estadio.

El descargo de Eduardo Salvio en las redes sociales Luego de la tensa situación vivida en Chile, Eduardo Salvio publicó un descargo en su cuenta de Instagram y mostró en video el cascote que ingresó al micro. “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable. ¿Hasta que maten a un jugador no van a cambiar?”, escribió indignado. Luego, el mensaje fue replicado por varios de sus compañeros.