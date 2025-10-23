Lanús ganaba 2-0, pero la U. de Chile se lo empató con un penal sobre la hora y la semi quedó abierta

Lanús ganaba tranquilo como visitante por 2-0, pero en el complemento se quedó y la Universidad de Chile finalmente se lo empató en tiempo de descuento, en el partido que disputaron en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Más allá que se le escapó el triunfo, el equipo argentino consiguió un resultado positivo de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00, en el estadio Néstor Díaz Pérez del sur del Conurbano.

El Granate abrió el marcador en la primera jugada de peligro del partido, a los 24 minutos, con una presión alta de Castillo y posterior remate alto, ante un arquero adelantado, para meter la pelota en el ángulo y marcar el 1-0.

Cuatro minutos más tarde, un desborde por derecha de Eduardo Salvio culminó con un centro atrás que fue empujado al gol por el exdelantero de Gimnasia de La Plata.

Rodrigo Castilló recuperó y la metió de emboquillada para el 1-0 de Lanús ante la U. de Chile.

El local no tuvo llegadas de riesgo hasta los 33 minutos, con un tiro libre lejano del lateral Matías Sepúlveda, que salió a media altura por el palo derecho del arquero Nahuel Losada, quien pudo desviar.

Gran jugada de Salvio para el doblete de Rodrigo Castillo ante U. de Chile.

Di Yorio descontó para la U

El descuento del local llegó a los 16 minutos del complemento, luego de un córner que fue rematado de primera por el defensor Franco Calderón, cuyo remate salió al medio pero el rebote fue empujado al gol por el atacante Lucas Di Yorio.

La U se acercó a la igualdad en 21 minutos, cuando una buena jugada colectiva por izquierda terminó en un centro atrás del defensor Felipe Salomoni para el mediocampista Javier Altamirano, cuyo remate potente dio en el travesaño, picó en la línea y se fue.

Lanús no tuvo llegadas en la segunda mitad hasta los 23 minutos, con un avance por el medio de Rodrigo Carrera, quien avanzó por el medio y sacó un zurdazo bajo, que salió a las manos del arquero Gabriel Castellón.

A los 28 minutos, un gran pase del volante Marcelino Moreno habilitó la subida del lateral Sasha Marcich, cuyo centro al segundo palo fue cabeceado por Castillo y requirió un buen vuelo de Castellón, que tapó un tiro alto sobre su poste izquierdo.

El penal de Aránguiz para el empate en el último minuto

En el cuarto minuto de descuento, una clara mano en el área propia del volante Agustín Cardozo generó un penal, que fue ejecutado cuatro minutos después por Charles Aránguiz. El experimentado jugador chileno, con experiencia en la Selección trasandina, pateó bajo por el palo derecho de Losada, para marcar el 2-2 final.

