River e Independiente Rivadavia se miden en Córdoba por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora y TV

El River de Gallardo y el Independiente Rivadavia de Berti definen al segundo semifinalista de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes.

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán mañana en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina. El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 22:10, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.

River y Gallardo con la obligación de ganar y meterse en la final River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió en seis de sus últimas ocho presentaciones, situación que había puesto bajo la lupa la continuidad de su director técnico. Sin embargo, el conjunto “Millonario” viene de conseguir un valioso triunfo ante Talleres de Córdoba por el torneo Clausura, que le permitió acomodarse en la Zona A y en la tabla anual, que entrega tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

river plate River recuperó terreno con su victoria ante Talleres. NA En su camino a las semifinales, River eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).

Independiente Rivadavia va en busca del golpe Independiente Rivadavia, por su parte, se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival en el fútbol local y tiene el objetivo de esta Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir por primera vez la clasificación a la Copa Libertadores.

Para meterse entre los cuatro mejores de la competición, el equipo mendocino, que es dirigido por Alfredo Berti, dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).