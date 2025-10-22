Gran ilusión en los hinchas durante la venta de entradas para ver a la Lepra ante River
El entusiasmo marcó el inicio de la venta de entradas para la semifinal de Copa Argentina que jugará Independiente Rivadavia frente a River.
A partir de media mañana de este miércoles, las afueras del Estadio Malvinas Argentinas se vistió de azul. Comenzó la venta de entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia que viajarán a Córdoba para alentar al equipo frente a River Plate, en la semifinal de la Copa Argentina. MDZ estuvo en la boletería Sur del estadio y registró el movimiento de los primeros leprosos que se acercaron a comprar su ticket.
La venta arrancó a las 11.00 y, según contaron desde el punto de expendio, el mayor flujo de público se dio en las primeras horas. Luego, el ritmo fue bajando, aunque de manera constante continuó el ingreso de hinchas a lo largo de la jornada.
En el ingreso a la boletería, la pasión también se hizo negocio: se vendían gorros, gorras y camisetas de la Lepra, además de un puesto que ofrecía choripanes y carne a la parrilla, acompañando el clima de fiesta y previa que se respiraba en el lugar.
Los boletos pueden adquirirse con efectivo o tarjeta de débito Visa, pero no se aceptan pagos con código QR. El entusiasmo por acompañar al equipo se tradujo en personas que se escaparon de su trabajo para llegar y conversaciones llenas de ilusión rumbo al esperado cruce con el conjunto millonario.
La ilusión leprosa rumbo a Córdoba
Entre los hinchas que se acercaron, el optimismo es el motor principal. Uno de los primeros fanáticos en comprar su entrada, contó: “Voy con mi señora, en auto. Salimos mañana a la mañana y nos quedamos hasta el sábado. Lo veo bien al equipo, tengo fe. Ojalá que se nos dé y podamos pasar a la final”, contó Gastón.
Rodrigo, otro simpatizante azul, también se mostró esperanzado pese a las complicaciones del viaje: “Por suerte me pude acomodar con el laburo y viajo con mi esposa y la Peque. Pensábamos que iba a ser en Córdoba y se confirmó recién la semana pasada, así que vamos en auto. La ilusión está intacta, hay que estar inspirados como cuando jugamos con River acá en el estadio”, sentenció entusiasmado.
Pese a los últimos resultados en el torneo local, los hinchas mantienen una fe inquebrantable. En cada testimonio se repite la esperanza de dar el golpe y avanzar a la final, en una campaña histórica que ilusiona a todo el pueblo leproso.