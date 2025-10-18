La Lepra se juega hoy las últimas fichas para tratar de meterse entre los 8 mejores

Independiente Rivadavia tiene por delante un compromiso vital para sus aspiraciones en esta segunda mitad del 2025. La Lepra , a la espera de la semifinal de Copa Argentina frente a River Plate el próximo viernes, juega esta tarde, desde las 15.45 ante Banfield , en el Bautista Gargantini , por la fecha 13 del Torneo Clausura .

El equipo de Alfredo Berti necesita sumar de a tres porque, en este momento, se encuentra 13º en la zona A, con sólo 12 puntos, a 5 de Tigre, el último equipo que se estaría metiendo en los playoff. Es decir que este encuentro ante el Taladro es uno de los últimos barcos a los que puede subirse el Azul del Parque para alcanzar esa meta.

Al mismo tiempo, Independiente busca clasificar a una copa internacional y sumar tres unidades en el Gargantini esta tarde es clave.

En este encuentro, Berti no podrá contar nada más ni nada menos que con Sebastián Villa , capitán y figura indiscutida del equipo, porque fue expulsado ante Godoy Cruz en el clásico . Misma suerte corre el entrenador con Tomás Bottari, que también vio la roja ante el Tomba.

Esas dos modificaciones obligadas se suman al regreso de Alex Arce , el paraguayo que se perdió los últimos dos encuentros por la gira de su seleccionado por Asia, en donde enfrentó a Japón y a Corea del Sur.

Arce, que esos amistosos solo jugó tres minutos, tiene todas las fichas para ser titular en lugar de Fabrizio Sartori, mientras que por Bottari y Villa ingresarían Thomas Ortega y Nicolás Retamar, respectivamente.

Al mismo tiempo, este viernes Iván Villalba sintió una molestia en la práctica y podría no llegar al 100. Si no juega, su lugar será ocupado por Alejo Osella.

La probable de la Lepra

De esta manera, los once titulares de la Lepra para esta tarde serían: Ezequiel Centurión; Iván Villaba o Alejo Osella, Leonard Costa y Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega y Luciano Gómez; Matías Fernández, Nicolás Retamar y Alex Arce.

El Taladro llega con la obligación de sumar porque está complicado con el descenso. Si bien tiene varios equipos abajo en la tabla, en puntos está muy cerca.

El partido será dirigido por Yael Falcón Pérez y televisado por Espn Premium.