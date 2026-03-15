Golpe de timón en la Lepra: Berti cambia arquero y mete variantes para volver a ganar

Independiente Rivadavia afrontará un partido clave cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata por una nueva fecha del Torneo Apertura.

En un momento en el que el equipo sumó apenas dos de los últimos nueve puntos posibles , el entrenador Alfredo Berti decidió mover el tablero con varias modificaciones en el equipo titular buscando un golpe de efecto que le permita volver al triunfo.

El DT leproso apuesta a un cambio fuerte en el arco , ya que Ramiro Macagno volvería a la titularidad para custodiar la portería. Pero no sería la única variante: el entrenador también prepara tres modificaciones más en el equipo , en un claro intento por cambiar la cara futbolística del conjunto mendocino.

Las variantes también impactarían en la defensa y el mediocampo. Entre los nombres que podrían ingresar aparecen Ezequiel Bonifacio, Luciano Gómez y el recuperado Tomás Bottari , lo que implicaría además un ajuste táctico, dejando atrás la línea de cinco defensores que utilizó en algunos partidos recientes.

Más allá de los nombres, el mensaje de Berti parece claro: reaccionar rápido y volver a sumar de a tres. La Lepra había tenido un arranque sólido en el campeonato, pero en las últimas fechas perdió terreno y necesita volver a ganar para no ceder protagonismo en la pelea por los primeros puestos.

El encuentro se disputará desde las 15.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con televisación de TNT Sports. Allí, Independiente Rivadavia intentará recuperar su mejor versión y demostrar que los cambios del entrenador pueden ser el impulso necesario para retomar el camino de la victoria.

Con un equipo renovado y la presión de volver a sumar de a tres, la Lepra buscará en La Plata un triunfo que le permita recuperar confianza y seguir prendida en la pelea del Torneo Apertura.

Probables formaciones

Gimnasia La Plata: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Independiente Rivadavia: Ramiro Macagno; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Hora: 15:15

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer