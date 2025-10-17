El precio de las entradas, por las nubes: ¿cuánto deben pagar los hinchas para ver a la Lepra vs. River?
Se conoció cuánto deben pagar los hinchas de la Lepra para ver a su equipo ante River. Expectativa y ¿preocupación por el precio de las entradas?
El próximo viernes 24 de octubre, a las 22.10, Independiente Rivadavia tiene otra cita con la historia. El conjunto que dirige Alfredo Berti enfrentará a River Plate por una de las semifinales de la Copa Argentina, en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.
Para ese encuentro, la organización del certamen dio a conocer este jueves el precio de las entradas y los detalles de la venta. A pesar de la gran expectativa de los hinchas de la Lepra, el fuerte aumento de las mismas, genera preocupación.
Te Podría Interesar
¿Cuánto deben pagar los simpatizantes para asistir al Kempes? El costo de las entradas es el siguiente:
- Popular: $50000.
- Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85000.
- Menores Popular (hasta 11 años): $40000.
- Platea Gasparini (River): $70000.
Al mismo tiempo, se informó que la venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia se realizará el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Malvinas Argentinas en Mendoza.
Los hinchas de River, en cambio, podrán comprarlas vía web y será exclusiva para socios. El viernes 17 de octubre, desde las 14, los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Al mismo tiempo, quienes no son socios desde el sábado 18 de octubre desde las 14 hs, las pueden adquirir a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/).
Luego, deben canjearlas por entradas físicas, el miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes.
Además, habrá venta de entradas físicas para la parcialidad de River, el miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).
Ambas parcialidades podrán pagar con efectivo o débito las entradas que se venden en boleterías y no se venderán entradas el día del partido en el Kempes.