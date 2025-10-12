Qué piensan los hinchas de la Lepra sobre el ascenso de Gimnasia

Tras el ascenso de Gimnasia, los hinchas de Independiente Rivadavia analizaron cómo impactará esto en el escenario del fútbol mendocino.

Los hinchas de la Lepra reaccionaron al ascenso de su eterno rival y esperan con ansias el clásico en la máxima categoría.

El ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza marcó un hecho histórico para el fútbol provincial. Por primera vez desde 1974, Mendoza tendrá tres equipos en la máxima categoría del fútbol argentino: Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima. El sábado 11 de octubre quedará en la memoria del hincha mendocino: el Lobo se coronó campeón de la Primera Nacional y logró su pasaje a Primera División.

El nuevo escenario genera entusiasmo y debate entre los simpatizantes de la Lepra, el clásico rival de Gimnasia. Mientras algunos lo viven con alegría por el crecimiento del fútbol local, otros lo sienten como un desafío directo para mantener la supremacía deportiva y popular en la provincia.

Durante el ingreso al estadio Bautista Gargantini, previo al partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, Alberto, uno de los hinchas azules, compartió su visión con MDZ: “El ascenso de Gimnasia es bueno para todos. Eleva el nivel, nos exige más, y ahora tenemos tres equipos que pueden traer refuerzos y pelear en serio. Ojalá se mantenga así, porque el fútbol mendocino está creciendo”, expresó confiando en que la competencia interna entre los clubes sea una motivación extra.

Hichas de la Lepra partido vs. Godoy Cruz en el GARGANTINI (2) Otros hinchas, sin embargo, lo toman con cierta cautela. Francisco, socio de la Lepra desde hace más de una década, opinó: “A la Lepra le costó muchísimo volver a Primera. Estuvimos años peleando, y por eso no me gusta que Gimnasia suba tan rápido”, declaró demostrando que lo de Lepra y Lobo es una rivalidad que trasciende los resultados.

En la tribuna Oeste, Martín, otro simpatizante leproso, destacó el valor del clásico en Primera: “Esto es lo que todos queríamos. El clásico de verdad, el de toda la vida, ahora va a ser en Primera. Va a ser una locura, pero también un impulso enorme para todo el fútbol mendocino. Estoy seguro de que la Lepra se lo va a ganar en la cancha”, expresó confiando el fanático leproso.