Qué piensan los hinchas de la Lepra sobre el ascenso de Gimnasia
Tras el ascenso de Gimnasia, los hinchas de Independiente Rivadavia analizaron cómo impactará esto en el escenario del fútbol mendocino.
El ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza marcó un hecho histórico para el fútbol provincial. Por primera vez desde 1974, Mendoza tendrá tres equipos en la máxima categoría del fútbol argentino: Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima. El sábado 11 de octubre quedará en la memoria del hincha mendocino: el Lobo se coronó campeón de la Primera Nacional y logró su pasaje a Primera División.
El nuevo escenario genera entusiasmo y debate entre los simpatizantes de la Lepra, el clásico rival de Gimnasia. Mientras algunos lo viven con alegría por el crecimiento del fútbol local, otros lo sienten como un desafío directo para mantener la supremacía deportiva y popular en la provincia.
Durante el ingreso al estadio Bautista Gargantini, previo al partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, Alberto, uno de los hinchas azules, compartió su visión con MDZ: “El ascenso de Gimnasia es bueno para todos. Eleva el nivel, nos exige más, y ahora tenemos tres equipos que pueden traer refuerzos y pelear en serio. Ojalá se mantenga así, porque el fútbol mendocino está creciendo”, expresó confiando en que la competencia interna entre los clubes sea una motivación extra.
Otros hinchas, sin embargo, lo toman con cierta cautela. Francisco, socio de la Lepra desde hace más de una década, opinó: “A la Lepra le costó muchísimo volver a Primera. Estuvimos años peleando, y por eso no me gusta que Gimnasia suba tan rápido”, declaró demostrando que lo de Lepra y Lobo es una rivalidad que trasciende los resultados.
En la tribuna Oeste, Martín, otro simpatizante leproso, destacó el valor del clásico en Primera: “Esto es lo que todos queríamos. El clásico de verdad, el de toda la vida, ahora va a ser en Primera. Va a ser una locura, pero también un impulso enorme para todo el fútbol mendocino. Estoy seguro de que la Lepra se lo va a ganar en la cancha”, expresó confiando el fanático leproso.
Antecedentes del fútbol mendocino a nivel nacional
El último antecedente entre ambos equipos en la máxima categoría fue en el Campeonato Nacional de 1982, donde empataron 2-2 en la primera rueda y la Lepra se impuso 2-0 en la segunda, el 25 de abril. La última vez que se enfrentaron oficialmente fue el 22 de octubre de 2022, cuando Gimnasia eliminó a Independiente del Reducido de la Primera Nacional por 1-0 en el estadio Víctor Legrotaglie.
Para encontrar tres equipos mendocinos en la Primera División, hay que remontarse al Torneo Nacional de 1974, cuando participaron San Martín de Mendoza, Godoy Cruz y Huracán de San Rafael. Cincuenta años después, la provincia vuelve a tener ese privilegio, reflejo del crecimiento y la pasión que rodea al fútbol cuyano.
Ahora, los hinchas de la Lepra esperan con ansiedad el nuevo clásico. Clásico que no será uno más, el 2026 será en primera, un condimento más que especial para una rivalidad con historia y fuerte arraigo en la cultura mendocina.