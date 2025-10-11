Lo celebran todos: los hinchas de Gimnasia coparon el césped tras la consagración

El Lobo se consagró campeón de la Primera Nacional y el estadio se convirtió en una gran celebración.

Gimnasia de Mendoza hizo historia al derrotar por penales a Deportivo Madryn, luego de haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario, y así adjudicarse la Primera Nacional y su correspondiente ascenso a la Primera División.

En el estadio Ciudad Vicente López, la figura del arquero César Rigamonti se agigantó con dos penales atajados que coronaron una campaña brillante del conjunto mendocino, desatando la locura de los hinchas que viajaron desde la provincia para apoyar a su equipo.

Ni bien se concretó el ascenso, muchos de ellos se volcaron al césped del estadio para pedir una foto con los ídolos del ascenso y ser parte del festejo. Algunos se cruzaron con los jugadores del Deportivo Madryn, que ya comenzaban a retirarse.

La tensión se convirtió en felicidad y el acto formal de entrega de la copa tuvo que demorarse por esta invasión. De hecho, la voz del estadio tuvo que advertirlos y un cordón policial reunirlos en un rincón, el cual no resistió y los hinchas terminaron celebrando junto a los jugadores con la entrega del premio y posterior vuelta olímpica. Fiesta completa.