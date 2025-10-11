Las tremendas arengas de Broggi y Rigamonti antes de los penales del ascenso de Gimnasia: "¡Confíen en mí y...!"

Con sus palabras, el DT Ariel Broggi y el arquero César Rigamonti fueron los grandes líderes emocionales de Gimnasia en la previa de la definición por penales.

Antes de los penales, el plantel de Gimnasia se reunió y escuchó atentamente las arengas del DT y el arquero

Antes de los penales decisivos frente a Deportivo Madryn, el entrenador Ariel Broggi y el arquero César Rigamonti dieron dos arengas que quedaron grabadas en el alma del hincha de Gimnasia y Esgrima. Convicción, confianza y emoción en el camino hacia la gloria.

En la previa de los penales que definieron el ascenso del Lobo, la imagen de Broggi arengando a sus jugadores se volvió viral. “¡No dudemos, donde va, pensamos y le pegamos firme, firme, firme! ¡César (por Rigamonti) nos va a hacer ganar el partido!”, gritó el DT, reuniendo al grupo en un abrazo cargado de fe y energía. “¡Ganemos esto y vamos a festejar!”, cerró Broggi, antes de cederle la palabra al arquero.

Ariel Broggi y César Rigamonti, puro corazón antes de la gloria La arenga de Ariel Broggi antes de la tanda de penales La arenga de Ariel Broggi antes de la tanda de penales TyC Sports Fue entonces cuando César Rigamonti, con una calma de líder y el temple del momento, soltó su mensaje ante las cámaras de TV: “¡Confíen en mí y confíen en cada uno de sus compañeros! ¡Y lo que decidan, pateénlo con convicción!”. Dicho y hecho: el exBelgrano fue figura, atajando los remates de Federico Recalde y Nicolás Mana, mientras que el tiro de Diego Crego dio en el travesaño, sellando así el regreso del Lobo a la Primera División tras 41 años.

La arenga de César Rigamonti en la previa a los penales La arenga de César Rigamonti en la previa a los penales TyC Sports Entre lágrimas y emoción, Rigamonti reveló luego que había visualizado el desenlace: “En la semana les dije a los chicos que íbamos a empatar, que íbamos a ir a penales y que iba a ser la figura. Lo tengo anotado en un papel. Se lo dedico a mi viejo, que está ahí arriba”, confesó el héroe del ascenso.