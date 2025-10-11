El último penal que le dio el ascenso a Gimnasia, el héroe en el arco y la locura de los hinchas

Tras una definición dramática ante Deportivo Madryn, Gimnasia celebró el ascenso a Primera en medio de la euforia de los jugadores y una multitud blanquinegra.

Gimnasia y Esgrima volvió a la máxima categoría después de 42 años y lo hizo con un héroe en el arco y una hinchada que desbordó en la cancha de Platense.

La definición por penales comenzó con Luciano Cingolani para Gimnasia, quien ejecutó un remate sutil al palo izquierdo y abrió la cuenta. Para Deportivo Madryn, Federico Recalde buscó empatar con un derechazo cruzado, pero el arquero César Rigamonti se vistió de héroe y desvió la pelota, que terminó chocando en el palo.

El Lobo amplió la ventaja con un zurdazo cruzado de Facundo Lencioni, mientras que Nicolás Mana volvió a toparse con Rigamonti. Matías Recalde convirtió el tercer penal con precisión, y el disparo de Diego Crego pegó en el travesaño, sellando el ascenso de Gimnasia a la Primera división.

Gimnasia ascendió a Primera: penales, Rigamonti y locura total El festejo y la invasión de los hinchas de Gimnasia El festejo y la invasión de los hinchas de Gimnasia Tras el último remate fallido de Madryn, los jugadores del Lobo se desbordaron en celebración con su arquero Rigamonti como protagonista. Lamentablemente, consumado el ascenso, hinchas de Gimnasia invadieron el campo, les sacaron prendas a sus propios jugadores y también cargaron a los de Deportivo Madryn. La situación se controló sin mayores incidentes y finalmente el pueblo blanquinegro pudo vivir una fiesta histórica, con todo el descontrol y la pasión que solo ofrece el fútbol argentino.