Gimnasia es de primera y Mendoza es una fiesta: así se festeja el ascenso

Gimnasia ascendió a primera en una final para el infarto, realizada en Buenos Aires. En Mendoza, hay fiesta total. Las imágenes de los festejos.

Todo teñido de blanco y negro. Gritos con voces disfónicas. Llantos de alegría. Gimnasia y Esgrima de Mendoza ganó una final histórica y ascendió a primera división del fútbol argentino. Por eso la provincia, y en especial la Ciudad, es una fiesta.

festejos gimnasia 5 Ni bien quedó concretado el ascenso, hubo invasión de hinchas en la cancha y en simultáneo los festejos se desataron en la provincia. El equipo del Parque se suma al lote que ya integran Godoy Cruz Antonio Tomba e Independiente Rivadavia. Así, Mendoza tendrá tres equipos en la máxima categoría del fútbol argentino.

festejos gimnasia 6 Gimnasia vive uno de los momentos más importante de su historia, desde aquel 30 de Agosto de 1908 cuando nació como uno de los clubes más gloriosos del fútbol mendocino. Sonríe Víctor Legrotaglie desde el cielo, el ídolo máximo del club. Y la alegría se contagia. Como ocurrió con las hazañas en los nacionales, ahora el Lobo del Parque jugará frente a River, Boca, Independiente de Avellaneda y, como condimento extra, tendrá el clásico con su eterno rival: la Lepra.

Festejos de hinchas de Gimnasia en Mendoza 2