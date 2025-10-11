Ariel Broggi y la felicidad a flor de piel tras la consagración de Gimnasia: "La gloria no tiene precio"

El DT de Gimnasia celebró con felicidad y emoción el histórico ascenso a Primera. Destacó la entrega del grupo y recordó a Miguel Russo en un momento muy especial.

Ariel Broggi vivió el ascenso de Gimnasia y Esgrima a Primera división de manera intensa y emocional. Ladero de Coudet en sus comienzos y con 13 partidos dirigidos (ganó 7, empató 4 y perdió 2) en su incipiente etapa como DT del Lobo, Broggi celebró el trabajo y la entrega del plantel, que venía de perder una final y necesitaba esta revancha.

Bajo una intensa llovizna que hizo más épica aún la definición, y con la cancha invadida por los hinchas, el DT destacó el corazón del equipo: “Estoy feliz y orgulloso de este equipo. Nos han anulado dos goles, nos hicieron el gol, y aun así seguimos yendo. Este grupo se lo merecía”, destacó en diálogo con TyC Sports.

Además, Broggi destacó la transformación del equipo desde que asumió: "Cuando llegué, había que cambiar mucho, no se puede imponer todo de entrada. Poco a poco fuimos poniendo nuestro ADN y la identidad que queríamos. Ver cómo reaccionaron los chicos, cómo se apoyaron entre ellos, me llena de orgullo. Cada partido fue una batalla, cada entrenamiento una prueba, y hoy se vio reflejado en el ascenso. Esto no es solo mérito mío, sino de un grupo que nunca bajó los brazos y creyó hasta el final".

Broggi también recordó a Miguel Ángel Russo, fallecido recientemente y con quien compartió momentos importantes en el Vélez campeón del torneo Clausura 2005: “La gloria no tiene precio. Lo importante es esto: poner a un equipo en Primera que se lo merece, un grupo que se lo merece, toda la gente se lo merece”.