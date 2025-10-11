Godoy Cruz, la Lepra y más: los posteos de los equipos mendocinos por el histórico ascenso de Gimnasia
Gimnasia fue felicitado por Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú, Gutiérrez, Huracán Las Heras y San Martín de Mendoza.
Gimnasia se consagró campeón de la Primera Nacional este sábado al vencer a Deportivo Madryn y regresará a Primera División tras 41 años en el ascenso, desde su última participación en el Nacional 1984. De este modo, se convertirá en el tercer equipo mendocino en la Liga Profesional, junto con Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.
Este acontecimiento, histórico para la provincia, fue celebrado por los principales equipos locales, que le dedicaron un posteo al Lobo en sus redes sociales. Los que se expresaron hasta el momento fueron el Tomba, la Lepra, Deportivo Maipú, Gutiérrez, Huracán Las Heras y San Martín de Mendoza.
Las felicitaciones de los equipos mendocinos a Gimnasia
Godoy Cruz, el equipo mendocino que más tiempo lleva en la máxima divisional del fútbol argentino, tras su ascenso en 2008, fue el más escueto de todo. "Felicitaciones ascenso a Primera", escribió, junto a una placa azul con el escudo de ambos clubes.
En contraste, Independiente Rivadavia, eterno rival del Pituco, le puso más ganas: "Le damos la bienvenida a Gimnasia y Esgrima a la Primera División del fútbol argentino. Mendoza vuelve a tener su clásico en la máxima categoría", destacó.
Maipú, en tanto, publicó: "Felicitamos a Gimnasia por su ascenso a Primera División". El Cruzado juagará este domingo frente a Estudiantes de Buenos Aires en Caseros por la primera fase del Reducido. ¿Podrá avanzar, cumplir con el objetivo y meter 4 equipos de la provincia en la Liga Profesional?
"¡Felicitamos a Gimnasia por conseguir el Ascenso a la Primera División del fútbol argentino!", fue el posteo de Gutiérrez, que esta temporada no pudo mantener la categoría en el Federal A y volverá a disputar el regional Amateur en 2026.
Por parte del Globo, resaltaron la importancia de este logro para la provincia: "Felicitamos a Gimnasia por su merecido ascenso a la Liga Profesional Argentina. Desde Huracán Las Heras celebramos este nuevo capítulo para el fútbol de Mendoza".
Por último, San Martín de Mendoza les dedicó una placa y remató con un contundente y elocuente "¡Salud, Lobo!"