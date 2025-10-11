Godoy Cruz, la Lepra y más: los posteos de los equipos mendocinos por el histórico ascenso de Gimnasia

Este acontecimiento, histórico para la provincia, fue celebrado por los principales equipos locales, que le dedicaron un posteo al Lobo en sus redes sociales. Los que se expresaron hasta el momento fueron el Tomba, la Lepra, Deportivo Maipú , Gutiérrez , Huracán Las Heras y San Martín de Mendoza .

Godoy Cruz , el equipo mendocino que más tiempo lleva en la máxima divisional del fútbol argentino, tras su ascenso en 2008, fue el más escueto de todo. "Felicitaciones ascenso a Primera", escribió, junto a una placa azul con el escudo de ambos clubes.

¡¡¡Felicitaciones por el ascenso a Primera División @GimnasiaMendoza !!! pic.twitter.com/LQm72mAD2a

En contraste, Independiente Rivadavia , eterno rival del Pituco, le puso más ganas: "Le damos la bienvenida a Gimnasia y Esgrima a la Primera División del fútbol argentino. Mendoza vuelve a tener su clásico en la máxima categoría", destacó.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia felicita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por ascender a la Primera División del fútbol argentino. Mendoza vuelve a tener su clásico en la máxima categoría.

Maipú , en tanto, publicó: "Felicitamos a Gimnasia por su ascenso a Primera División". El Cruzado juagará este domingo frente a Estudiantes de Buenos Aires en Caseros por la primera fase del Reducido. ¿Podrá avanzar, cumplir con el objetivo y meter 4 equipos de la provincia en la Liga Profesional?

Felicitamos al club @GimnasiaMendoza , por su ascenso a Primera división

"¡Felicitamos a Gimnasia por conseguir el Ascenso a la Primera División del fútbol argentino!"

"¡Felicitamos a Gimnasia por conseguir el Ascenso a la Primera División del fútbol argentino!", fue el posteo de Gutiérrez, que esta temporada no pudo mantener la categoría en el Federal A y volverá a disputar el regional Amateur en 2026.

Por parte del Globo, resaltaron la importancia de este logro para la provincia: "Felicitamos a Gimnasia por su merecido ascenso a la Liga Profesional Argentina. Desde Huracán Las Heras celebramos este nuevo capítulo para el fútbol de Mendoza".

Por último, San Martín de Mendoza les dedicó una placa y remató con un contundente y elocuente "¡Salud, Lobo!"