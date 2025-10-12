La gente de River perdió la paciencia: insultos, silbidos y un clima caliente tras la derrota ante Sarmiento

Los hinchas de River descargaron toda su bronca con cánticos e insultos hacia el plantel luego de otro papelón en casa frente a Sarmiento.

Los hinchas de River explotaron: cuarta derrota al hilo en el campeonato, insultos y clima caliente en el Monumental.

Los hinchas de River Plate se hartaron. La paciencia llegó a su límite y la gente del Millonario lo hizo saber durante y después de la derrota 1-0 ante Sarmiento de Junín, por la fecha 12 del torneo Clausura 2025, en el Monumental.

El clima se rompió en los últimos minutos, cuando los simpatizantes empezaron a cantar con furia: “Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”. Un grito clásico del fútbol argentino, pero poco habitual en el Millonario, que refleja el enojo generalizado por el flojo rendimiento y la acumulación de derrotas.

Los cánticos e insultos de los hinchas de River hacia el plantel El Monumental apuntó contra los jugadores de River El Monumental apuntó contra los jugadores de River. @juanbalbi9 El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo acumula cuatro caídas consecutivas en el torneo local y seis en los últimos siete partidos si se suman las derrotas por Copa Libertadores ante Palmeiras y la Copa Argentina. La bronca también tiene como telón de fondo la enorme inversión realizada desde el regreso del Muñeco en 2024, sin respuestas en el campo.

El cierre del encuentro fue tenso. El VAR anuló un gol de Miguel Borja en el final por fuera de juego, y tras el pitazo final, el Monumental explotó con silbidos, insultos y cánticos de protesta desde los cuatro costados, una situación que había comenzado antes del tanto del empate anulado al colombiano.