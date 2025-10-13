Gallardo, tajante sobre la polémica decisión de Scaloni de liberar a Messi para ir a Inter Miami: "No creo que sea..."

A Gallardo le preguntaron por la situación que se dio con Messi y la Selección, mientras River debió ceder tres jugadores a Argentina por la fecha FIFA.

Marcelo Gallardo está atravesando su peor momento desde que regresó a River Plate, y también en el conjunto de sus dos etapas como DT del club. Eliminado de la Libertadores y sin títulos en el año y medio que lleva el ciclo, acumula 4 derrotas consecutivas en el Clausura y 6 en los últimos 7 partidos, contando todas las competencias.

Para el duelo de este domingo ante Sarmiento, además de las falencias propias del equipo, el Millonario sufrió numerosas bajas entre lesiones, suspensiones y convocatorias para la fecha FIFA. Entre estos últimos, tres fueron llamados para Argentina, y se trata de jugadores clave, como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero.

La pregunta que le hicieron a Marcelo Gallardo sobre Messi y Scaloni La pregunta que le hicieron a Marcelo Gallardo sobre Messi y Scaloni En ese sentido, en la rueda de prensa, el periodista partidario Gustavo Daste le hizo una incisiva pregunta al Muñeco al respecto: "En una conferencia anterior dijiste que te sentías 'solo' cuando hablabas, y te quiero preguntar por la complejidad de las convocatorias para la Selección argentina. A River le llevaron varios jugadores, mientras que, sin hacer nombres propios, se cita a un jugador, se lo libera para que juegue con su equipo y, sin embargo, nadie dice nada; todo sigue...", apuntó.

Este planteo refiere claramente a la polémica decisión que tomó Lionel Scaloni de permitirle a Lionel Messi abandonar la concentración de la Albiceleste y no jugar el amistoso del viernes ante Venezuela para que pudiera jugar con Inter Miami el sábado por la MLS, y luego volver para disputar el duelo contra Puerto Rico. Todo mientras el Millonario perdió piezas importantes de su formación en un momento muy complejo.