Gallardo, tajante sobre la polémica decisión de Scaloni de liberar a Messi para ir a Inter Miami: "No creo que sea..."
A Gallardo le preguntaron por la situación que se dio con Messi y la Selección, mientras River debió ceder tres jugadores a Argentina por la fecha FIFA.
Marcelo Gallardo está atravesando su peor momento desde que regresó a River Plate, y también en el conjunto de sus dos etapas como DT del club. Eliminado de la Libertadores y sin títulos en el año y medio que lleva el ciclo, acumula 4 derrotas consecutivas en el Clausura y 6 en los últimos 7 partidos, contando todas las competencias.
Para el duelo de este domingo ante Sarmiento, además de las falencias propias del equipo, el Millonario sufrió numerosas bajas entre lesiones, suspensiones y convocatorias para la fecha FIFA. Entre estos últimos, tres fueron llamados para Argentina, y se trata de jugadores clave, como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero.
Te Podría Interesar
La pregunta que le hicieron a Marcelo Gallardo sobre Messi y Scaloni
En ese sentido, en la rueda de prensa, el periodista partidario Gustavo Daste le hizo una incisiva pregunta al Muñeco al respecto: "En una conferencia anterior dijiste que te sentías 'solo' cuando hablabas, y te quiero preguntar por la complejidad de las convocatorias para la Selección argentina. A River le llevaron varios jugadores, mientras que, sin hacer nombres propios, se cita a un jugador, se lo libera para que juegue con su equipo y, sin embargo, nadie dice nada; todo sigue...", apuntó.
Este planteo refiere claramente a la polémica decisión que tomó Lionel Scaloni de permitirle a Lionel Messi abandonar la concentración de la Albiceleste y no jugar el amistoso del viernes ante Venezuela para que pudiera jugar con Inter Miami el sábado por la MLS, y luego volver para disputar el duelo contra Puerto Rico. Todo mientras el Millonario perdió piezas importantes de su formación en un momento muy complejo.
"Entiendo hacia dónde vas, pero no creo que sea necesario hablar de eso en este momento. Tengo que ocuparme de otra cosa, que es nuestra situación", respondió Gallardo de manera breve y tajante, no queriendo meterse en el barro, pero demostrando un notorio fastidio (¿y resignación?) por lo sucedido.