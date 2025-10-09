Atento, Gallardo: salió el fallo del Tribunal de Disciplina con Maxi Salas tras el pedido de River de reducir la sanción

Marcelo Gallardo recibió un gran noticia con respecto al Pizzero tras el fallo que publicó el Tribuna de Disciplina de la AFA.

Marcelo Gallardo recibió un gran noticia con respecto a Maxi Salas tras el fallo que publicó el Tribuna de Disciplina de la AFA.

River se juega un partido más que clave ante Sarmiento este domingo a las 19:15 en el Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que viene de tres derrotas consecutivas ante Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y Rosario Central, buscará volver a sumar de a tres para pelear en los puestos de arriba de la zona B y meterse entre los primeros tres de la Tabla Anual.

De cara a este compromiso, el entrenador tenía un total de 15 bajas debido a las lesiones, los convocados por sus selecciones y los que debían cumplir con sanciones. Es por ello que el Muñeco estaba haciendo malabares a la hora de armar el once que se iba a medir ante el Verde, pero en las últimas horas recibió la noticia de que Enzo Pérez se recuperó de su lesión en la rodilla y sería titular.

Maxi Salas podrá jugar ante Sarmiento Ahora, la felicidad de Gallardo es inmensa, ya que también podrá contar con Maxi Salas. El exdelantero de Racing había sido suspendido por dos fechas tras insultar fuertemente al juez de línea, Pablo Gualtieri, en la derrota frente a Riestra y ante ello, el Tribunal de Disciplina de la AFA lo castigó con dos jornadas de suspensión. Sin embargo, River apeló esa decisión y luego de cumplir con una fecha ante Central, le levantaron la sanción y podrá estar ante Sarmiento.

Maxi Salas gol a Platense Maximiliano Salas estará disponible para el partido ante Sarmiento. FotoBaires Desde el cuadro de Núñez sabían que esto podía suceder, ya que no es el primer caso de situaciones similares que generaron jurisprudencia: Quiros, Luciano Giménez, Rodrigo Castillo, Fattori, Lomónaco) y hasta entrenadores (Costas, Barros Schelotto, Fabbini) habían sido beneficiados con la rebaja de la pena.