Marcelo Gallardo tendrá que hacer malabares para armar un once insólito en River, ya que no podrá contar con 15 futbolistas para el encuentro frente al Verde.

Las ¡15 bajas! que tendrá River para recibir a Sarmiento en medio de la fecha FIFA

Este domingo a partir de las 19:15, el River de Marcelo Gallardo buscará volver a la victoria en el torneo Clausura cuando reciba a Sarmiento de Junín en el Monumental. Tras acumular tres derrotas al hilo en el certamen (Atlético Tucumán, Riestra y Rosario Central), los dirigidos por el Muñeco quieren volver a sumar de a tres para pelear por la cima de la zona B.

De cara al partido frente al Verde, el entrenador tendrá que armar un equipo inédito y nunca antes visto, ya que como se juega durante la fecha FIFA, tendrá un total de ¡15 bajas! para medirse ante Sarmiento de Junín.

Las 15 bajas que tendrá River para recibir a Sarmiento de Junín En primer lugar, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero fueron convocados por Lionel Scaloni para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico en Miami y Chicago. A su vez, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño fueron llamados por Néstor Lorenzo para jugar los amistosos frente a México y Canadá con Colombia. Y por último, Matías Galarza Fonda también fue convocado por Alfaro para jugar con Paraguay los encuentros ante Japón y Corea del Sur.

Luego, otra de las bajas en River es Ian Subiabre. El delantero de 20 años se encuentra disputando actualmente el Mundial Sub 20 con la Selección argentina. De todas maneras, si la Albiceleste queda eliminada este miércoles frente a Nigeria, podría sumarse a la convocatoria, pero no tendría los suficientes entrenamientos para entrar en la nómina del partido del domingo.