La FIFA decidió sancionar con una fuerte multa económica al Millonario por el mal comportamiento de sus fanáticos durante el certamen internacional.

La FIFA sancionó a River por mal comportamiento de sus hinchas en el Mundial de Clubes: el motivo.

Luego de la derrota por 2-1 ante Rosario Central en Arroyito, River recibió una pésima noticia por parte del Comité de Disciplina de la FIFA por faltas cometidas durante los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes (Urawa Red Diamonds, Rayados de Monterrey e Inter de Milán).

El motivo por el cual el ente madre del fútbol mundial sancionó al equipo de Marcelo Gallardo es porque tras el comunicado que se basó en un extenso análisis, los videos y el el Sistema de Monitoreo Anti-Discriminación observaron que hubo cantos discriminatorios como "puto" (dirigidos a rivales como Boca Juniors), se le gritó "culo roto" a un jugador y también hubo insultos racistas ("negro de mierda", "mono") a jugadores y oficiales de uno de sus rivales.

A su vez, tras el partido frente al Inter, se registraron incidentes que incluyeron el lanzamiento de objetos —como alimentos, bebidas y mástiles de banderas— hacia los jugadores rivales. También se detectó el uso de dispositivos de humo en las tribunas durante dos encuentros, la exhibición de una bandera no autorizada y la presencia de un miembro del cuerpo técnico portando indumentaria con logos no aprobados. Además, se menciona que un integrante del plantel utilizó un pantalón con dos marcas que no estaban permitidas.

La hinchada de River en Seattle.jpg La FIFA sancionó a River por mal comportamiento de sus hinchas en el Mundial de Clubes. Foto: Captura de TV.

La FIFA sancionó a River por el mal comportamiento de sus hinchas en el Mundial de Clubes Ante todo lo mencionado, la FIFA sancionó a River con una multa de 70.000 francos suizos, cerca de 88.000 dólares al cambio actual. De todas maneras, el Millonario aceptó el castigo y repudió los cantos racistas y homofóbicos al presentar medidas preventivas (campañas educativas como "La Pasión No Discrimina").