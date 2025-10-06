La queja de Gallardo por todas las bajas que tendrá River durante la fecha FIFA: "Somos el equipo más perjudicado"

Para el duelo ante Sarmiento, River no podrá contar con 15 jugadores, 6 de ellos por las convocatorias a sus respectivas selecciones.

River Plate sigue sin levantar cabeza en el campeonato. Este domingo por la noche cayó 2-1 ante Rosario Central por la fecha 11 y sumó su tercera derrota consecutiva en el Clausura y la quinta en los últimos 6 partidos, sumando todas las competiciones. Para colmo, pensando en el próximo compromiso, se le viene un duro desafío ante Sarmiento.

Es que, más allá de que será local y ante un rival que en la previa parece inferior, deberá afrontar este encuentro con nada menos que 15 bajas, 6 de ellas por convocatorias a selecciones nacionales. Es que el duelo se jugará este domingo 12 de octubre, en medio de la fecha FIFA de amistosos, para la cual la Liga Profesional de Fútbol decidió no frenar el torneo.

Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa, se quejó por esta inconveniente situación: "No está bueno que se juegue en fecha FIFA cuando somos el equipo que más perjudicado sale. Pero el calendario ya estaba así de antemano, lo que pensemos nosotros no importa", apuntó resignado en primer término.

"Jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de jugadores en selección y otras faltas que ya dependen de nosotros, por expulsiones y lesiones. Hay que afrontar lo que venga", agregó en la misma sintonía el Muñeco, que atraviesa su peor momento desde que es DT del Millonario, contando ambos ciclos.