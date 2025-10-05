River jugó medio partido con diez y cayó 2-1 ante Rosario Central en Arroyito

River Plate cayó 2-1 frente a Rosario Central esta noche en el encuentro correspondiente a la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, un resultado que lo relega al cuarto puesto del Grupo B, con 18 unidades.

Los tantos del Canalla fueron realizados por Franco Ibarra e Ignacio Malcorra, mientras que el único gol de la Banda llegó de la mano de Miguel Ángel Borja. El equipo de Marcelo Gallardo finalizó el encuentro con un futbolista menos, debido a la expulsión de Juan Portillo a los 38 minutos del primer tiempo.

El gol de Borja para el 1-0 de River

Durante el transcurso del primer tiempo, el Millonario desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante. A los 10 minutos, abrió el marcador. Juan Fernando Quintero realizó el pase preciso que terminó en la definición de Miguel Ángel Borja. De esta manera, la combinación colombiana derivó en el temprano 1-0 en el Gigante de Arroyito.

Sin embargo, en el minuto 21, Rosario Central igualó el marcador. El mediocampista defensivo Franco Ibarra definió dentro del área chica y concretó el empate 1-1 en el Gigante de Arroyito.

El gol de Ibarra para el empate de Rosario Central

A los 38 minutos, el “Millonario” sufrió la pérdida de uno de sus jugadores de campo. Juan Portillo se retiró del terreno de juego por una doble amarilla y roja. El ex Talleres de Córdoba realizó una fuerte entrada a Ángel Di María, minutos después de haber recidido la primera. El árbitro Yael Falcón Pérez no dudo un segundo y le marcó su salida de la cancha.

La expulsión de Portillo en River

En el complemento del encuentro, la Academia rosarina aprovechó la ventaja numérica y desplegó una sólida estrategia ofensiva.

En el minuto 11 del segundo tiempo, Rosario Central se adelantó en el tanteador. Nacho Malcorra ejecutó un disparo potente, fuera del área, que descolocó al arquero Franco Armani.

El golazo de Malcorra para el 2-1 de Rosario Central

En los instantes finales, River realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de gol. Pero, las imprecisiones en las definiciones y una pelota que impactó en el palo sellaron la caída del Millonario en su visita a Arroyito.

