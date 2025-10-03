El pedido de disculpas de Adrián Balboa por su escupitajo al Huevo Acuña con una llamativa omisión: "A todos los que se..."

Adrián Balboa publicó un comunicado en sus redes y se mostró arrepentido luego de su repudiable accionar contra Acuña en el final de River-Racing.

El momento del escupitajo de Balboa a Acuña que estuvo a punto de terminar muy mal.

El final del partido entre River y Racing por Copa Argentina terminó en escándalo por el accionar de Adrián Balboa, delantero de la Academia, que le metió un tremendo escupitajo en la cara a Marcos Acuña y desató la locura del lateral izquierdo en el Gigante de Arroyito. Posteriormente, también generó el repudio generalizado de la gente.

Si bien la situación no fue advertida por Hernán Mastrángelo en el campo de juego, el momento de la agresión del ex Unión al campeón del mundo quedó captado en cámara y árbitro lo incluyó en su informe, por lo que se espera que el Tribunal de Disciplina actúe de oficial y suspensa duramente al futbolista.

El descargo de Adrián Balboa tras su escupitajo a Acuña En medio de toda esta situación, Rocky Balboa publicó un comunicado en su cuenta de Instagram expresando su total arrepentimiento y pidiéndole disculpas "a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar". Lo llamativo, en este caso, es que en ningún momento del descargo hace mención a la víctima, el Huevo Acuña.

El descargo de Adrián Balboa tras su escupitajo a Acuña en River-Racing. El descargo de Adrián Balboa tras su escupitajo a Acuña en River-Racing.

"Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los del grupo que integro, ni los del club al que represento... Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar", cerró el delantero de Racing en un texto para tratar de suavizar la inminente sanción.