Se conoció el polémico motivo por el que Racing logró habilitar a Marcos Rojo para el Clausura

Racing emitió un comunicado confirmando el ok de AFA para que Marcos Rojo pueda disputar lo que resta del Clausura. ¿A qué jugador reemplaza y por qué?

La habilitación de Marcos Rojo para disputar lo que resta del torneo Clausura con Racing fue una verdadera sorpresa. La noticia se dio a conocer horas antes del partido con River en Rosario (derrota 0-1) y generó un gran revuelo porque nadie confirmaba qué jugador lesionado de la Academia iba a reemplazar, algo que se terminó de develar este viernes.

El comunicado de Racing sobre la habilitación de Rojo El club de Avellaneda sacó un comunicado oficial informando que "Marcos Rojo fue habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para jugar regularmente en el torneo Clausura a partir de la fecha de este fin de semana". Es decir, que el ex Boca estará a disposición de Gustavo Costas para recibir el próximo lunes a Independiente Rivadavia.

En la siguiente línea, la institución explicó los motivos que decantaron en el pulgar arriba de la AFA. La autorización es efecto de la aplicación del artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo y, en dicho contexto, el futbolista ingresa a la lista en reemplazo de David González", sostuvo el anuncio.

Marcos Rojo camiseta Racing Rojo fue autorizado por AFA y podrá jugar el campeonato con Racing @RacingClub

El polémico motivo de la habilitación al zaguero La lesión de González trata de una "periostitis bilateral de tibia con edema óseo", pero lo particular en este caso es que, si bien el juvenil de 22 años fue al banco de suplentes de Primera en varias ocasiones, no participó en ningún partido oficial con la Academia en 2025. El volante debutó de la mano de Fernando Gago en 2023 y desde la llegada de Costas sumó minutos en ocho encuentros, aunque ninguno fue este año. Si fue al banco en ocho ocasiones, todas en el primer semestre: 6 por el Apertura, 1 por la Libertadores y 1 por Copa Argentina.