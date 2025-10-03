Salió la lista de la Selección argentina para los amistosos y hay 3 bombazos: ¡uno de River y otro de Racing!

Lionel Scaloni dio a conocer a los 28 futbolistas que estarán presentes con la Selección argentina en los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico.

Lionel Scaloni presentó la lista de los 28 convocados a la Selección argentina para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico

Este viernes por el mediodía, la Selección argentina tiene la lista definitiva de los 28 jugadores que estarán presentes en Estados Unidos para disputar los amistosos frente a Venezuela (10/10) y Puerto Rico (13/10) por la fecha FIFA de octubre. En esta convocatoria, Lionel Scaloni sorprendió a todos al incluir a tres futbolistas que nunca habían recibido el llamado.

Facundo Cambeses, arquero de Racing, Lautaro Rivero, marcador central de River, y Aníbal Moreno, mediocampista defensivo del Palmeiras, fueron los bombazos del oriundo de Pujato para los amistosos de la próxima semana en suelo estadounidense.

Cambeses, Aníbal Moreno y Rivero, las tres sorpresas de Scaloni en la lista de la Selección argentina El exarquero de Banfield y actual titular en la Academia de Gustavo Costas fue el que más llamó la atención, ya que nadie se lo esperaba venir. No obstante, capaz muchos no lo recuerdan, pero Facundo Cambeses ya tuvo un paso por la Albiceleste al defender el arco en la Sub 20 y la Sub 23.

El arquero de la Academia tomó una determinante postura. Foto: Instagram de Facundo Cambeses El arquero de la Academia fue la gran sorpresa de la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de octubre. Foto: Instagram de Facundo Cambeses

Por su parte, Rivero, de gran presente en el Millonario de Marcelo Gallardo, viene haciendo méritos tras sus grandes rendimientos en los últimos compromisos. Incluso, en la victoria frenta a Racing por 1-0 en Copa Argentina, fue uno de los puntos altos del plantel al ganarle todos los duelos mano a mano a Maravilla Martínez.