Salió la lista de la Selección argentina para los amistosos y hay 3 bombazos: ¡uno de River y otro de Racing!
Lionel Scaloni dio a conocer a los 28 futbolistas que estarán presentes con la Selección argentina en los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico.
Este viernes por el mediodía, la Selección argentina tiene la lista definitiva de los 28 jugadores que estarán presentes en Estados Unidos para disputar los amistosos frente a Venezuela (10/10) y Puerto Rico (13/10) por la fecha FIFA de octubre. En esta convocatoria, Lionel Scaloni sorprendió a todos al incluir a tres futbolistas que nunca habían recibido el llamado.
Facundo Cambeses, arquero de Racing, Lautaro Rivero, marcador central de River, y Aníbal Moreno, mediocampista defensivo del Palmeiras, fueron los bombazos del oriundo de Pujato para los amistosos de la próxima semana en suelo estadounidense.
Cambeses, Aníbal Moreno y Rivero, las tres sorpresas de Scaloni en la lista de la Selección argentina
El exarquero de Banfield y actual titular en la Academia de Gustavo Costas fue el que más llamó la atención, ya que nadie se lo esperaba venir. No obstante, capaz muchos no lo recuerdan, pero Facundo Cambeses ya tuvo un paso por la Albiceleste al defender el arco en la Sub 20 y la Sub 23.
Por su parte, Rivero, de gran presente en el Millonario de Marcelo Gallardo, viene haciendo méritos tras sus grandes rendimientos en los últimos compromisos. Incluso, en la victoria frenta a Racing por 1-0 en Copa Argentina, fue uno de los puntos altos del plantel al ganarle todos los duelos mano a mano a Maravilla Martínez.
Por último, el mediocampista surgido en Newell's, es una de las piezas claves del Palmeiras de Abel Ferreira semifinalista de la Copa Libertadores. A sus 26 años, Aníbal Moreno aún no tuvo la oportunidad de ponerse la camiseta de la Albiceleste, aunque sí ya tuvo un recorrido por las Juveniles donde disputó el Sudamericano y el Mundial Sub 20 en 2019. Ahora podrá cumplir su sueño.
La lista completa de convocados
Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (PSV) y Facundo Cambeses (Racing)
Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Lyon), Marcos Senesi (Bornemouth), Lautaro Rivero (River), Marcos Acuña (River)
Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como) y Aníbal Moreno (Palmeiras).
Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Atlético de Madrid) Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid) y José Manuel López (Palmeiras).