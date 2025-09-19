La revelación de Gustavo Costas sobre su primera charla con Cambeses, el nuevo dueño del arco de Racing: "Le dije que iba a venir a..."

Facundo Cambeses volvió a ser el héroe de Racing en la victoria ante Huracán y se ganó los tremendos elogios de Gustavo Costas en conferencia.

Racing revalidó su levantada y, con un equipo plagado de suplentes, se llevó tres puntos clave de la cancha de Huracán para llegar con el pecho inflado a la revancha del martes ante Vélez en el Cilindro, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La mejor noticia de todas pasó nuevamente por Facundo Cambeses, que volvió a ser la figura para afianzarse cada vez más en el arco de la Academia.

El ex Banfield, que le arrebató el puesto nada menos que a Gabriel Arias, fue uno de los pocos titulares que no tuvo descanso ante el Globo por el estado de salud del referente chileno, que no estuvo ni siquiera entre los citados luego de haber presentado un fuerte cuadro febril en la previa del partido.

Gustavo Costas y la charla que tuvo con Cambeses antes de llegar a Racing No obstante, Cambeses respondió de la mejor manera y evitó el empate de Huracán con un atajadón que parecía imposible en el primer tiempo para lograr así su tercera valla invicta consecutiva. Más tarde, en conferencia, el de los guantes se ganó todos los elogios de Gustavo Costas, que aprovechó el momento para revelar una charla íntima antes la llegada del arquero a la Academia.

“Estoy muy feliz por él, porque le dije que iba a venir para ser suplente. Está aprovechando su momento", confesó el DT. A su vez, continuó con un muy breve análisis desde el momento de la llegada del ex Taladro: "Al principio le costó, tuvo momentos buenos y malos, pero está cumpliendo“.

Gustavo Costas. Huracán-Racing. Gustavo Costas. Huracán-Racing. FotoBaires