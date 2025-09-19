El ilusionante mensaje de Gustavo Quinteros a los hinchas en su presentación: "Vamos a llevar a Independiente otra vez a..."

Este viernes, Gustavo Quinteros firmó su contrato y se convirtió en el nuevo técnico de Independiente hasta diciembre de 2026. Las palabras del flamante DT.

Apenas un puñado de días -cinco- pasaron desde la sorpresiva renuncia de Julio Vaccari, pero Independiente se movió rápido y ya anunció a su nuevo DT: Gustavo Quinteros, quien este viernes firmó su contrato hasta diciembre de 2026 y se convirtió oficialmente en el entrenador del Rojo.

En una negociación flash, en donde el interés de ambas partes jugó un papel fundamental para lograr el acuerdo final, el club de Avellaneda logró convencer rápido al técnico campeón con Vélez, que dejó de lado sus vacaciones familiares en Estados Unidos y emprendió su vuelta al país para acelerar su llegada al Rey de Copas.

El mensaje de Gustavo Quinteros a los hinchas de Independiente En ese contexto, este viernes por la tarde los dirigentes de Independiente se reunieron con Quinteros para formalizar el contrato que lo vinculará a la institución por el próximo año y medio. Luego, el DT les dejó un esperanzador todos los hinchas desde el verded césped del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

"Quiero agradecer al club y a toda la gente de Independiente por esta gran oportunidad. Quiero expresarme hacia los hinchas, esa gran hinchada que tiene este gran club, que vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo y ponerlo en los primeros lugares", fueron las primeras palabras del ex Gremio tras la firma.

