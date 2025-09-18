Gustavo Quinteros llegó al país para firmar contrato con Independiente: sus primeras palabras

Gustavo Quinteros arribó esta mañana en el país para firmar contrato y convertirse en el nuevo DT del Rey de Copas, y dio sus primeras declaraciones.

La posible llegada del técnico Gustavo Quinteros a Independiente generó gran expectativa en Avellaneda y, tras regresar a Argentina desde Estados Unidos, confirmó que las tratativas con la dirigencia están prácticamente cerradas y que solo restan detalles menores para formalizar su vínculo.

Gustavo Quinteros a un paso de asumir en Independiente “Todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada. No es todavía concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar. Me interesa mucho estar en Independiente, tratar de tomar este proceso y también de la parte del club hay interés”, afirmó Quinteros ante la prensa en Ezeiza, destacando su entusiasmo por devolverle al club el protagonismo perdido.

El contexto del posible fichaje es delicado, ya que Independiente atraviesa una crisis deportiva marcada por la reciente sanción de la Conmebol que lo dejó fuera de la Copa Sudamericana y por la renuncia de Julio Vaccari tras la derrota ante Banfield. Mientras Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio asumieron de manera interina la conducción del plantel, la dirigencia aceleró las gestiones para cerrar la incorporación de Quinteros, que se perfila como la solución para encauzar al equipo.

Gustavo Quinteros Rojo Gustavo Quinteros será el nuevo DT de Independiente y este jueves firmará su contrato.

Video: las primeras palabras de Gustavo Quinteros en su llegada al país En sus primeras declaraciones, el entrenador subrayó la importancia de conocer a fondo el plantel y planificar un trabajo a largo plazo. “El objetivo siempre, de mi parte, es agarrar un club grande con aspiraciones para pelear el título, para pelear y ganar títulos, y clasificar a Copas. Independiente es un club grande, muy grande, que tal vez no está en su mejor momento. Así que para mí es una gran motivación”, dijo al tiempo que pidió paciencia y apoyo de la hinchada y la dirigencia para unir fuerzas y superar el momento complicado.