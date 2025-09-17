Independiente festeja: Aprevide levantó la sanción y recibirá a San Lorenzo con todo el estadio disponible

Aprevide levantó la sanción sobre las tribunas Pavoni Alta y Baja y el estadio de Independiente podrá tener su capacidad total frente a San Lorenzo.

Independiente consiguió que Aprevide libere la tribuna Pavoni, clausurada tras los disturbios frente a la U de Chile. Así, recibirá a San Lorenzo con aforo completo.

Independiente anunció este miércoles que el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini podrá abrir en su capacidad total para el partido del próximo domingo a las 14.30 frente a San Lorenzo. La noticia llega después de varias gestiones del club para levantar la sanción que pesaba sobre las tribunas Pavoni Alta y Baja.

“¡Domingo a cancha llena! Luego de las gestiones realizadas por el Club, la Aprevide decidió levantar la sanción que pesaba sobre las Tribunas Pavoni Baja y Alta, motivo por el cual el Estadio LDA-REB estará habilitado en su capacidad total para el encuentro del 21/9 frente a San Lorenzo”, celebró Independiente en sus canales oficiales.

El club además recordó a los socios que los hinchas que ingresaron a la Pavoni Baja en el partido frente a Universidad de Chile ya tienen asegurado su Bono para toda la temporada. El resto de localidades será habilitado en el canje habitual.

Detuvieron a hincha de Independiente prófugo tras los incidentes Mientras tanto, en paralelo a la buena noticia deportiva, el Ministerio de Seguridad bonaerense informó la detención de Federico Jiménez Arguello, hincha de Independiente que estaba prófugo desde los incidentes ocurridos en la Copa Sudamericana contra la U de Chile.