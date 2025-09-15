La postura de Gustavo Quinteros tras el interés de Independiente para suceder a Julio Vaccari
Independiente ya habló con el representante de Quinteros y esta tarde tendrá un encuentro para conocer su decisión, aunque la definición no sería inmediata.
Independiente no pierde tiempo después de la renuncia de Julio Vaccari. La dirigencia aceleró las gestiones y este lunes por la tarde tendrá una reunión clave para acercar posiciones con Gustavo Quinteros, el principal candidato a convertirse en nuevo entrenador del Rojo.
El técnico de 60 años, que se encuentra en el exterior y regresará al país recién el 23 de septiembre, aceptó escuchar la propuesta. Según trascendió, ya pidió referencias sobre la situación institucional del club, incluidas sus relaciones con Conmebol y AFA. Por ahora, la definición no será inmediata.
Gustavo Quinteros se reunirá con los dirigentes de Independiente
Quinteros viene de un breve paso por Gremio de Brasil, donde no logró afianzarse, pero su último gran antecedente está en Vélez. Con el Fortín conquistó la Liga Profesional 2024 y alcanzó la final de la Copa Argentina, además de dejar una marca con su estilo de juego en los 50 partidos al mando.
Su nombre también había sonado en Boca tras la salida de Fernando Gago, aunque finalmente Riquelme eligió a Miguel Ángel Russo. En el último tiempo rechazó una oferta de Colo-Colo y hasta fue considerado por las selecciones de Chile y Perú para futuros procesos.
La alternativa que manejan los dirigentes de Independiente si se cae el arreglo con Quinteros
De todas formas, no es la única alternativa que manejan los dirigentes del Rojo. La dupla Sergio Gómez–Favio Orsi, que viene de dejar Platense tras ganar el Apertura, también aparece como opción. Mientras tanto, la práctica de este lunes estuvo a cargo de Carlos Matheu como interino, a la espera de la resolución.