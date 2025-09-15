La fuerte revelación de Di María sobre el motivo por el que tiró el córner olímpico ante Boca: "Sabíamos que el chico no..."

El empate entre Rosario Central y Boca tuvo un condimento extra después del pitazo final. Ángel Di María , autor del córner olímpico que marcó el 1-1, soltó una confesión que dejó expuesto a Leandro Brey , el arquero del elenco rival.

El juvenil volvió a ser titular tras varios meses por la lesión de Agustín Marchesín y, pese a un rendimiento aceptable, quedó marcado por esa jugada puntual. Su última vez los 90 minutos había sido en enero ante Unión, casi ocho meses atrás.

Di María contó por qué apuntó al arquero de Boca en el gol olímpico.

“Sabíamos que el chico no venía atajando, que podíamos tener alguna chance de pelota parada y jugarle ahí medio cerrado, y se terminó dando el gol”, explicó Di María sobre cómo prepararon las pelotas paradas para complicarlo.

Y agregó: “Lo busqué un poco, porque ya habíamos hablado que venía sin jugar y a veces cuando un arquero viene sin continuidad, no tiene esa confianza. En estas pelotas así, con el estadio lleno y la presión, tenés esa posibilidad. Entonces intentamos jugar los centros bien cerrados y se terminó dando”.

El golazo olímpico de Ángel Di María a Leandro Brey

Más allá de esa jugada que le costó caro, el arquero tuvo buenas intervenciones: tapó un disparo de Ignacio Malcorra, un cabezazo de Juan Cruz Komar y otro de Santiago López, además de cortar centros en el complemento.

Ahora, la incógnita en Boca pasa por saber si seguirá en el arco ante Central Córdoba o si Marchesín se recupera a tiempo para volver. Mientras tanto, la confesión de Di María sigue dando que hablar.