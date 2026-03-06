Ángel Di María, durísimo con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone: por qué dijo "ese club es raro"
Ángel Di María lanzó una lapidaria crítica contra el Colchonero debido al presente de los jugadores argentinos allí.
Ángel Di María es un futbolista con una gran trayectoria por el fútbol europeo. Real Madrid, PSG y Benfica son algunos de los clubes que vieron al Fideo desplegar toda su magia dentro del campo de juego. Ahora, de buen presente en Rosario Central, el campeón del mundo se ha ganado el derecho para opinar de fútbol sin pelos en la lengua.
No obstante, en las últimas horas sorprendió a todo el mundo al lanzar una durísima crítica contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone por el presente que atraviesan los futbolistas argentinos en el Colchonero.
La lapidaria crítica de Ángel Di María al Atlético de Madrid del Cholo Simeone
“Ese club es medio raro, como que cuando las cosas van bien, van bien, después de un momento al otro, creo yo que los apagan a los jugadores, y después empiezan como a desaparecer”, sentenció el rosarino en radio La Red.
“Les pasa a la mayoría de los chicos que estuvieron ahí, son pocos los que tienen una seguidilla de titular y que no salen nunca”, añadió. Aunque luego destacó que cuando se ponen la camiseta de la Albiceleste, son otros jugadores: “Lo lindo que tienen las selecciones es que todos estos chicos después cuando se ponen las celeste y blancas son otros jugadores”, aseguró.
La comparación entre el fútbol argentino y el fútbol europeo
Por último, Ángel Di María analizó el nivel del fútbol argentino y expuso una diferencia clave a la hora de las comparaciones con Europa: "Acá es muy difícil jugar con la cancha seca, necesitás dos o tres toques para controlar. Pareciera que el fútbol es malísimo porque todos se pegan, pero es más fácil pegar cuando el control es lento. En Europa, la pelota vuela porque las canchas están mojadas", concluyó.