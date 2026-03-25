Un influencer acusó a Jorgelina Cardoso en las redes y ella lanzó un feroz contraataque: "Te metiste en la boca del lobo"

La esposa del crack de Rosario Central expuso al joven que instaló rumores de crisis: "Si te gusta el durazno, bancate la pelusa".

Jorgelina Cardoso, conocida por defender a capa y espada a su familia, no dejó pasar una nueva e insólita versión que circuló en redes sociales sobre Ángel Di María. Un joven influencer, Gonzalo Sotelo, lanzó una bomba en la plataforma X asegurando que la esposa del "Fideo" habría revisado planillas de ingreso al barrio privado donde residen en busca de nombres de modelos.

di maria y jorgelina Jorgelina Cardoso defendió una vez más a Ángel Di María de los rumores malintencionados. Instagram @jorgelinacardoso26 La respuesta de Jorgelina no se hizo esperar: con los tapones de punta, desmintió el rumor y ejecutó una venganza virtual que dejó al comunicador pidiendo clemencia tras recibir una lluvia de mensajes en su teléfono personal.

"Colaboren guerreros", el pedido de Jorgelina a los hinchas La mecha se encendió cuando Sotelo sugirió que Cardoso espiaba los ingresos de su country. Indignada, la mujer del futbolista disparó desde sus historias: "Jajaja ¿Querés fama tontito? Este no es el camino, te metiste en la boca del lobo. Tenés que volver a nacer para ser más inteligente".

jorgelina-cardoso-cruce-redes-gonzalo-sotelo-3 La pareja de Di María utilizó sus redes para desmentir la supuesta revisión de ingresos al country. Instagram @jorgelinacardoso26 No conforme con el descargo, decidió redoblar la apuesta y filtrar el número de celular del joven, instando a los seguidores del jugador a "dejarle saludos": "Es el chico que quiere fama, alguien que lo ayude a meterse en la tele… Es muy bebé, necesita un empujón y lo estamos ayudando… Colaboren guerreros", lanzó picante.

Ante la exposición masiva y el hostigamiento recibido por WhatsApp, el influencer tuvo que dar marcha atrás de inmediato. Tras un diálogo privado con Cardoso, Sotelo publicó un comunicado reconociendo su falta: "Acabo de hablar con Jorgelina. Pido perdón por no chequear bien la info que me dieron. Básicamente me vendieron pescado podrido. La próxima tengo que chequear como corresponde. Vuelvo a reiterar las disculpas públicas. Paren con las amenazas de muerte no tiene nada que ver".