Tras un duro rumor, Ángel di María amenazó a un influencer con un furioso descargo: "Si seguís ensuciando..."

El creador de contenido publicó un supuesto escándalo en un exclusivo barrio privado que involucraba a la familia de Ángel Di María. La respuesta no se hizo esperar: los detalles.

Un fuerte cruce estalló en las redes sociales en las últimas horas, involucrando al influencer Gonzalo Sotelo y al entorno familiar de Ángel Di María. La polémica se encendió cuando el joven publicó en su cuenta de X un supuesto escándalo protagonizado por la esposa de un reconocido futbolista con pasado en la Selección Argentina y actualidad en Rosario Central.

En su mensaje, el influencer aseguró que la mujer habría generado un gran altercado al revisar las listas de ingreso del exclusivo barrio privado Funes Hill y descubrir los nombres de varias modelos.

La publicación y una fuerte advertencia angel di maria El campeón en redes. IG @angeldimariajm Según los detalles aportados por Sotelo en su publicación, los vecinos del lugar habrían sido testigos de gritos, reproches y llantos que no lograban controlar. El rumor, que rápidamente comenzó a circular bajo la etiqueta de un programa de espectáculos y de Gran Hermano, desató una respuesta inmediata y explosiva por parte de la familia afectada, que decidió no dejar pasar las acusaciones y salió a cruzar al influencer de manera directa y sin filtros.

A través de una historia de Instagram, que mostraba la captura del tuit original de Sotelo, Ángel di María publicó un duro descargo desmintiendo categóricamente cada una de las palabras del posteo. La respuesta fue letal y apuntó sin vueltas contra las intenciones del creador de contenido: "Te voy a dar un poco de fama salame. Que manera de inventar cosas. De querer ensuciar por ensuciar a la gente. Quien te habrá mandado a hacer".

independiente rivadavia rosario central angel di maria El jugador, enojado con la situación. Alf Ponce Mercado / MDZ Lejos de dar el tema por terminado, el mensaje culmina con una contundente advertencia que frena en seco cualquier especulación. El jugador dejó en claro que no se tolerarán más mentiras y lanza un ultimátum legal: "Encima de todo sos tan pelotud* que te mostras. Si seguís ensuciando mi nombre y el de mi familia voy a ir a lo judicial".