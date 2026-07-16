¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda una película pochoclera que estrena hoy y no te podés perder

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Sho w te recomendamos una de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine .

Sinopsis: Basada en el poema clásico de Homero, La Odisea (dirigida por Christopher Nolan) sigue al rey Odiseo en su agotador y peligroso viaje de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya. Durante 10 años, deberá luchar contra monstruos, dioses vengativos y pretendientes que amenazan su reino y a su familia.

Moana, live action

Sinopsis: Moana (Catherine Lagaaia) responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo.

Elenco: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui.

Duración: 112 minutos

Minions vs Monstruos

Sinopsis: Tras el éxito mundial en taquilla de la comedia más divertida de 2024, Mi Villano Favorito 4, Illumination expande su universo animado con un nuevo capítulo en la franquicia animada global más grande de la historia: Minions & Monstruos. Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

Elenco: Ajdin Sefer y Zoey Deutch

Duración: 90 minutos