El anuncio que hizo Ángel Di María sobre su futuro antes de enfrentar a Independiente Rivadavia

Rosario Central visita este domingo por la noche a Independiente Rivadavia por la fecha 12 del Torneo Apertura en un choque de candidatos en la Zona B. En Mendoza hay grandes expectativas por ver a Ángel Di María jugar por primerea vez en el Bautista Gargantini, un acontecimiento único para el vigente campeón de la Copa Argentina.

A sus 38 años de edad, el Fideo mantiene su calidad intacta y es sin duda uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol argentino. Aún así, se sabe que más temprano que tarde deberá colgar los botines, pero él ya tiene bien definido qué quiere hacer de su futuro profesional y este domingo hizo un importante anuncio al respecto en redes.

Ángel Di María completó el curso y se recibió de DT Ángel Di María anuncio DT La historia que subió Ángel Di María. @angeldimariajm En su cuenta de Instagram, Angelito comunicó a través de las historias que ya completó el curso y se recibió de director técnico. Por lo tanto, se espera que cuando decida ponerle fin a su carrera como futbolista profesional, se calzará el saco y continuará ligado al deporte más popular de Argentina y el mundo, pero al costado del rectángulo de juego.

El campeón del mundo ya había revelado meses atrás que tenía intenciones de desempeñarse como entrenador y su sueño de dirigir a Rosario Central, el club de sus amores. Incluso confesó que le gustaría formar una dupla técnica con su amigo Leandro Paredes, con la meta de algún día llegar a la Selección argentina.