La conmovedora revelación de Gustavo Costas sobre la citación de Gabriel Rojas a la Selección argentina
El lateral izquierdo de Racing fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de marzo y Gustavo Costas no pudo ocultar su emoción. Esto dijo.
El triunfo de Racing por 2-1 ante Belgrano en Córdoba dejó mucho más que tres puntos. En Avellaneda, la victoria llegó acompañada de una noticia que movilizó al plantel de Gustavo Costas y también a los hinchas: la sorpresiva -y a la vez merecida- convocatoria de Gabriel Rojas a la Selección argentina.
Gustavo Costas, lleno de felicidad tras la convocatoria de Rojas a la Selección
El primero en exteriorizar lo que se vive puertas adentro fue nada menos que el entrenador de la Academia. En conferencia de prensa, Costas no pudo ocultar su emoción al enterarse de la primera citación del lateral izquierdo. “La verdad que se me caían las lágrimas apenas me enteré", confesó.
A su vez, el DT de Racing reveló la particular manera en la que se enteró de la noticia. "Él (Rojas) nos hizo una videollamada, porque estábamos en el club todavía. Estaba contento, para mí es como un hijo más. Se lo merece. Él hizo todo”, contó, visiblemente conmovido.
Costas también hizo hincapié en el profesionalismo del defensor de 28 años y habló del rotundo cambio en su proceso. “Gabi cambió hasta su manera de vivir. Se empezó a cuidar mejor en las comidas, el pibe quería más y más. Hizo todo y yo le agradezco a Dios que le haya regalado esta citación”, aseguró.
Tras haber participado en 2016 del torneo juvenil de L’Alcudia, Rojas ahora tendrá su primera oportunidad en la Selección Mayor. Junto con Tomás Palacios, defensor de Estudiantes, son las grandes sorpresas de Lionel Scaloni para los amistosos ante Mauritania y Zambia. Y no es un dato menor teniendo en cuenta que es la última nómina antes del Mundial.