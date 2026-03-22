Un exjugador acusó a Maxi López de dejarlo en banda con una sociedad en un club europeo: "Desapareció hasta que lo vi en MasterChef"
Un argentino apuntó sin filtro contra Maxi López por un supuesto desplante en una importante sociedad y dejó al descubierto el conflicto. Los detalles.
En medio de su fuerte presencia mediática, Maxi López quedó envuelto en una situación incómoda e inesperada. Ezequiel Schelotto, exjugador argentino y recientemente nombrado vicepresidente del FC Paradiso, apuntó sin filtro contra él por una sociedad que no prosperó.
Todo comenzó meses atrás, cuando el exgoleador del Millonario se había sumado al proyecto y adquirido el 40% de las acciones del club en abril de 2025. La idea, impulsada en gran parte por el Galgo, era armar una estructura sólida con aspiraciones deportivas importantes. Sin embargo, el proyecto se desmoronó de manera abrupta.
Los dardos de Ezequiel Schelotto contra Maxi López, tras el desplante como accionista del FC Paradiso
“La verdad es que fue muy triste que él se haya ido, yo lo conozco hace 15 años, jugamos juntos varios años en Catania y en el Chievo Verona, yo lo traje acá, yo le comenté del proyecto. Las cosas no se dieron, obviamente, no hay que decir ninguna mentira: cuando las cosas no se dan, no se dan. Él toma la decisión de irse un día para otro sin decirle nada a nadie“, aseguró el ex Racing en diálogo con Bolavip, dejando en claro que la ruptura se dio por parte del propio Maxi.
La salida de López no solo impactó en lo dirigencial, sino también en el plantel. Muchos futbolistas habían decidido quedarse o sumarse al club por la presencia del exgoleador. Ante ese escenario, Schelotto comentó: “Acá quedaron muchos chicos que la temporada pasada, antes de que llegue él, se podrían haber ido a otros clubes y se quedaron por él, y por mí también, pero más que nada porque había un proyecto deportivo muy interesante. Llegaron chicos nuevos de otros países, llegaron argentinos, que yo les tomé mucho cariño porque tienen familia, había chicos que estaban por ser papás, gente que tenía situaciones familiares con los padres y todo.
La imagen de Maxi junto al presidente del club y Schelotto que expone el acuerdo
Por la misma línea, explayó: "Al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque hay que decir la verdad también. No fue fácil para mí. En un momento muy difícil para mí, familiar y económico, pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos”.
La curiosa revelación del Galgo sobre cuándo volvió a saber del ex River
El conflicto se profundizó cuando, según el actual vice del Paradiso, no hubo más respuestas del futbolista surgido del Millonario. “Se creó una situación muy complicada cuando él se fue y no les dijo nada. De un día para otro desapareció y después lo vimos en la tele”, disparó, en alusión a su reciente participación en MasterChef Celebrity.
Por último, Schelotto, en el intento de encontrarle un sentido al desplante de Maxi en el club suizo, comentó: “La verdad que no sé. No sé porque yo lo conozco hace una banda, conoce a mi papá, a mi mamá, a mi mujer, a mi hija, a mis hermanos, algunos de mis hermanos que viven acá. Y tenía eso que a mí me gusta, los valores, la humildad, porque es un pibe bueno. La verdad que eso no lo puedo negar. Lo conozco hace una banda, fuimos compañeros. Después tuvo estas actitudes. Está bien, supongo que no se llevó bien con el presidente porque era un socio, no se llevó bien”.